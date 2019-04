First Aid Kit till Way Out West

Första gången systrarna Söderberg spelade på Way Out West var för tio år sedan, och i år är de bokade till tältscenen Linné.

”Vi är supertaggade på att återvända till vår favoritfestival Way Out West i sommar. Trots att vi spelat på Way Out West tre gånger, har vi aldrig spelat i Linnétältet. Vi hoppas ni är peppade på ett exklusivt intimt tältgig med oss i Slottsskogen”, säger de i ett pressmeddelande från festivalen.

Way Out West äger rum den 8–10 augusti och klara artister sedan tidigare är bland andra Cardi B, The Cure, Stormzy, James Blake och Zara Larsson.