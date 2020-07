Fleetwood Mac-grundaren Peter Green har avlidit

”Det är med stor sorg som Peter Greens familj tillkännager att han dött under helgen, fridfullt i sömnen”, lyder uttalandet som BBC tagit del av.

Gitarristen Peter Green och trummisen Mick Fleetwood grundade rockbandet Fleetwood Mac år 1967. Peter Green lämnade bandet år 1970, på grund av hälsoproblem. Han diagnosticerades senare med schizofreni. Under sin tid i bandet blev han känd för låtar som ”Albatross”, ”Black magic woman”, ”Man of the world” och ”Oh well”.

Innan Fleetwood Mac var Peter Green med i bluesgruppen John Mayall's Bluesbreakers, där han ersatte Eric Clapton.

I Fleetwood Mac ingick även Stevie Nicks, Lindsey Buckingham, John McVie, Christine McVie, Danny Kirwan and Jeremy Spencer. Bandet valdes in i Rock & Roll Hall of Fame år 1998.

Enligt advokaterna väntas Peter Greens familj göra ett ytterligare uttalande under nästa vecka.

Peter Green blev 73 år.