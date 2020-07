Flera band byter namn efter Black lives matter-protester

Countrybandet Lady Antebellum, som sålt över tio miljoner album bara i USA, valde i juni att byta namn till Lady A. Anledningen var att ”antebellum” hänvisar till tidsperioden för slaveri på bomullsplantager i USA, och för många symboliserar ordet förtryck. Bandets nya namn var dock redan taget av bluessångerskan Anita White, som använt artistnamnet Lady A i över 20 år.

Efter misslyckade förhandlingar valde countrybandet i förra veckan att lämna in en stämningsansökan där de hävdar sin rätt att få kalla sig Lady A. Enligt bandet har de ägt varumärket Lady A sedan 2011.

Anita White hävdar i ett uttalande att countrybandet ”använt sin förmögenhet och sitt inflytande för att skrämma och mobba mig till underkastelse”, enligt nöjessajten Vulture. Bluesartisten säger att hon hade hoppats på att de skulle byta namn eller betala henne för att få använda namnet.

”Fem miljoner dollar är ingenting, jag är faktiskt värd mer än så. Men nu står vi här igen med ännu en vit person som försöker ta något från en svart person, fast de säger att de vill hjälpa till, säger Anita White, och betonar att hon inte tänker bli ”utraderad”.

Dixie Chicks, numera The Chicks, under en konsert 2007. Foto: Gus Ruelas/AP

Även bandet Dixie Chicks har bytt namn, och heter numera The Chicks. Trion från Dallas, som består av Emily Robinson, Martie Maguire och Natalie Maines, meddelade i slutet av juni att de stryker ordet ”dixie” ur sitt bandnamn. Anledningen är att ordet förknippas med de amerikanska sydstaterna som tillämpade slaveriet, enligt Guardian.

Namnbytet kom i samband med att bandet släppte den nya singeln ”March march”. Låten refererar dessutom till demonstrationer: ”Tell the ol’ boys in the white bread lobby / What they can and can’t do with their bodies / Temperatures risin’ cities are sinkin’”

Detta är inte första gången trion tar politisk ståndpunkt. År 2003 kritiserade de president George W Bush för invasionen av Irak. Bandet blev mordhotade och bojkottades av amerikanska radiostationer. Tre år senare svarade bandet med hitlåten ”Not ready to make nice”.

Rockbandet Slaves från Kalifornien meddelade i slutet av juni att de byter namn på grund av ordets rasistiska konnotationer. Bandet tillkännagav beslutet via sin officiella Instagramsida, där de skriver: ”Namnet Slaves är en referens till bandets tidigare kamp mot drogmissbruk, till idén om att vi blir slavar under våra missbruk och våra demoner.”

Bandets ambition, fortsätter de, har alltid varit att ta itu med svåra ämnen samt att dela historier om hopp så att även andra får veta att deras inre demoner kan besegras.

Deras definition av namnet Slaves tar dock varken ansvar för eller hänsyn till ordets rasistiska konnotationer, skriver gruppen: ”Som envisa anhängare av Black lives matter kan vi inte fortsätta att koppla samman vår musik och vårt positiva budskap med ett ord förknippat med så mycket negativitet och smärta.”

Deras kommande, fjärde album ”To better days” blir sista gången de använder nuvarande bandnamn. Vad de ska kalla sig själva därefter är ännu oklart.

