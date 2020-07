Flera svenskar till Oscarsakademin

De svenska framgångarna på den internationella filmscenen ger avtryck även i Hollywood, där flera svenska filmskapare nu kan titulera sig medlemma av Oscarsakademin.

Spelfilmsregissörerna Levan Akin och Ali Abbasi valdes in i regigrenen, och Kasper Collin och Göran Hugo Olsson i dokumentärgrenen.

Akin och Abbasi regisserade Sveriges två senaste Oscarskandidater ”And then we danced” respektive ”Gräns”. Collin och Olsson står bakom dokumentärer som har väckt uppmärksamhet internationellt, inte minst i USA, Collin med ”I called him Morgan” och Olsson bland annat med ”The Black Power mixtape 1967–1975”.

Dessutom valdes kortfilmsregissören Niki Lindroth von Bahr, ljuddesignern Mattias Eklund (”Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann”) och Mårten Larsson, som bland annat arbetat med specialeffekter till de senaste ”Avengers”-filmerna, in.

Totalt valdes 819 filmarbetare in i år, totalt är nu 9 412 filmarbetare röstberättigade inför nästa års Oscarsnomineringar.

Efter flera års kritik mot att akademin är för vit och för mansdominerad har sedan år 2015 fler kvinnor och medlemmar ut minoritetsgrupper valts in. Enligt Oscarsakademin står kvinnor för 45 procent av de invalda i år och totalt har andelen kvinnliga medlemmar ökat från 25 procent till 33 procent de senaste fem åren. Minoritetsrepresentationen har under samma period gått från 20 till 19 procent och enligt akademin ska fokus de närmaste åren ligga på att öka den siffran ytterligare.

Bland året invalda märks skådespelarna Adèle Haenel (”Porträtt av en kvinna i brand”), Awkwafina (”The Farewell”) och Udo Kier (”Riket”) samt regissörerna Ari Aster (”Midsommar”) och Samira Makhmalbaf (”Äpplet”).

Nästa års Oscarsgala hålls preliminärt den 25 april.