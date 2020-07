Flickan med femhundra ansikten

Kittyböckerna

Första boken ”The secret of the old clock”, kom ut 1930 i USA, där Edward Stratemeyers förlag Stratemeyer Syndicate länge hade gett ut populärlitteratur riktad till pojkar.

I Sverige började B Wahlströms förlag ge ut böckerna 1952, när ”Kitty som detektiv – Klockmysteriet” kom. Därefter har cirka 160 böcker kommit ut i Sverige. På engelska heter hon Nancy Drew. Namnet har ändrats i åtskilliga översättningar, precis som en rad bakgrundsfakta.

Tjugotre av de första trettio böckerna skrevs av Mildred Wirt Benson, som sägs ha givit Kitty hennes ursprungliga karaktärsdrag. Edward Stratemeyer och hans döttrar skrev synopsis för en rad av böckerna, och Stratemeyers dotter Harriet S Adams gjorde också en genomgripande revision av de tidiga böckerna i slutet av femtiotalet. Över femhundra enskilda Nancy Drew-böcker har publicerats.

Källor förutom Kittyböckerna: ”Alla tiders bokserie – 85 år med B. Wahlströms röda och gröna ryggar” av Kenneth Ahlbom och Urban Nilmander, barnlitteraturtidskriften ”The Lion and the Unicorn”, nr 1/94, särskilt artikeln av Kari Skjønsberg betitlad ”Nancy, a.k.a. Kitty, Susanne, Alice – in Norway and other European countries”.