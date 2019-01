”Tarzan och det gyllene lejonet” av Edgar Rice Burroughs, ”Jacobs rum” av Virginia Woolf och ”Bocksprång i det gröna” av Aldous Huxley. Det är några av de böcker som 2019 blir allmän egendom i USA efter en 20 år lång upphovsrättstorka.

Verk från 1923 skulle egentligen ha blivit allmän egendom 1999, då upphovsrätten i USA gällde i 75 efter ett verks publicering.

Men när Disney upptäckte att det snart skulle innebära en frigörelse av Musse Pigg drog bolaget igång en framgångsrik kampanj för att förlänga upphovsrätten till 95 år.

”Men nu är torkan över”, konstaterar Duke Law School’s Center for the Public Domain och listar några höjdpunkter bland de tiotusentals böcker, filmer och musikverk som nu blir fritt tillgängliga på nätet via tjänster som Google Books.

I Sverige är ett verk skyddat i 70 år efter att upphovsmannen avlidit.