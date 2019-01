En av de mest spridda föreställningarna om livet förr, före det moderna samhällets genombrott, handlar om hur statisk och stillastående tillvaron var. Särskilt bönderna sägs ha fötts och dött utan att någonsin se något annat än samma gamla jordplätt. Denna föreställning utgick till exempel Vilhelm Moberg från i ”Utvandrarna", där Kristina och Karl Oskar beskrevs som ”de första som utflyttade från sin ort”, efter att deras förfäder bott på i princip samma plats så länge som någon kan minnas.

Men bilden av det oföränderliga livet förr stämmer inte särskilt väl, utan är snarast att likna vid en myt. Det framgår av en ny avhandling i historia från Södertörns högskola, ”Migration i 1600-talets Sverige” av Martin Andersson. I den har Andersson gjort ett nedslag i ett ovanligt detaljerat källmaterial, som blir till ett titthål in i det tidiga 1600-talets samhälle. Det handlar om registren över vilka som betalade den särskilda skatt som togs ut 1613-1618 för att köpa tillbaka Älvsborgs fästning från Danmark. I skatteregistren kan man bland annat se vilka som har betalat skatt under ett år, och även om och i så fall varför de inte betalar nästkommande år – vilket i många fall visar sig bero på att personen ifråga har flyttat.

Och det mönster som visar sig där är tydligt, enligt Martin Andersson: dåtidens svenskar rörde på sig. Inte alla förstås, men många. Och det gällde i lika hög grad för bönder som för tjänstefolk, borgare som soldater. Till exempel flyttade i snitt 3-6 procent av bönderna i Östergötland, Närke, Södermanland och Småland varje år. Ungefär lika stor omsättning i befolkningen kan man se i dåtidens städer. De flesta flyttade i och för sig inte så långt, utan bara några mil i taget. Men över tid innebär det ändå stora förändringar, vilket klart motsäger den etablerade bilden av hur människor förr ska ha levt – ”en bild som därför nu helt bör förkastas”, som Martin Andersson skriver.

Vissa historiker som tidigare tittat på just detta material har hävdat att det är missvisande, eftersom Sverige under 1610-talet ska ha befunnit sig i en särskilt tumultartad period. Men enligt den nya avhandlingen håller inte detta resonemang, inte minst eftersom resultaten så tydligt stämmer överens med vad som framkommit när historiker undersökt liknande material i andra länder från förmodern tid.

Med andra ord både ville och kunde människor förr i tiden flytta på sig för att söka ett bättre liv på annat håll – även förr var förändringar en del av vardagen.

Då George Washington var nära att mördas

Bara några dagar innan den amerikanska självständighetsdeklarationen skrevs under i juli 1776 var George Washington, då ledare för den armé som slogs för landets frihet från Storbritannien, nära att mördas. Det framgår i en nyutkommen bok, ”The First Conspiracy” av Brad Meltzer och Josh Mensch. Där berättas om hur brittiska agenter lyckades värva män från Washingtons livvaktsstyrka för att döda honom. Attentatsmännen avslöjades dock i sista stund. En av dem avrättades, men händelsen tystades ner för att inte sprida oro i armén. Washingtons styrkor vann sedan striden mot Storbritannien och han själv blev 23 år senare – 1789 – det nygrundade USA:s första president.

George Washington korsar floden Delaware 1776 Foto: akg/North Wind Picture Archives

Skrivtavla vittnar om antikens skolarbete

”Du kan inte lita på alla dina vänner”. Så löd den mening, skriven på grekiska, som en skolelev i Egypten fick till uppgift att kopiera för nästan 2000 år sedan. Läxan, som den unge eleven ristade in i en skrivtavla av vax, är ett ovanligt välbevarat vittnesmål om hur vardagen kunde se ut i en skola under antiken. Skrivtavlan, som är ovanligt välbevarad, kommer under våren 2019 att visas på en ny utställning om skrivkonstens historia på British Museum i London. Museets experter konstaterar att elevens handstil är ”en aning klumpig”. Troligen var eleven en pojke från en rik familj, eftersom det nästan bara var sådana som fick formell utbildning vid denna tid.

Grekisk skolövning Foto: British museum

100

så många år har det gått sedan man började undervisa i historia vid Stockholms universitet. Det firas under våren med en rad föreläsningar där rykande ny forskning om Stockholms historia presenteras. Platsen är ABF-huset, för program, se www.historia.su.se.