före/corona/död av Jamaica Kincaid

Så här börjar det:

Det är som om vi är döda och på något sätt givits den hittills okända möjligheten att iaktta livet vi levde, hur vi levde: där är vi tillsammans med vänner vi just har råkat träffa och våra ansikten vittnar om överraskningen (glad överraskning, surmulen överraskning) medan vi omfamnar varanda (nära eller inte så nära) och säger sånt vi kanske helt och hållet menar eller kanske bara menar lite grand, men vi säger aldrig något elakt, vi säger bara elaka saker när personen vi omfamnar är utom synhåll; och allt är utom direkt synhåll och ändå är allt inom direkt synhåll; gatorna så fulla av människor från hela världen och varför återvänder de inte till var de nu kom ifrån och alla kommer från ingenstans för ingenstans är namnet på alla platser, alla platser är ingenstans, det är från ingenstans vi alla kommer; klänningarna som hänger i ett butiksfönster och är avsedda för personer hälften så gamla som jag, är så lockande och den här klänningens midja är smalare än min överarm, och jag går vidare; den homeopatiska kombinationen av c-vitamin och bioflavonoider och zink finns på hyllan i Brattleboro Coop och jag låter den bli kvar där, men på Brattleboro Coop finns styckdetaljer av kött som en gång var en del av djurkroppar och dessa djur behandlades mycket väl och fick bästa tänkbara foder och det är därför de finns i köttdisken på Brattleboro Coop; den blå himlen, den blå himlen och de vita molnen blir mindre blå och vita, som retuscherade, vid sidan av det himmelsblå och den molnens vithet som jag vet finns på platsen där jag växte upp, St John’s, Antigua, ingenstans, ingenstans; de långa köerna på/vid flygplatsen och människorna som bemannar de olika ingångs- och sedan utgångsportalerna som tillåter mig att närvara vid min äldsta brors begravning, han var nio år yngre än jag var när han föddes, men hur mycket yngre är han nu när han är död, han är död och jag lever i dödens tid, dödens tid är den tid då att vara levande är ett slags död, vi är döda, just nu för vi kan inte vara på de sätt som vi känner igen som sätten att vara levande på; jag kan höra Martha and The Vandellas köra bakom Marvin Gaye när han sjunger, close my eyes at night, men att sluta ögonen skänker mig inte sömn eller drömmar om att bli älskad, bara hur det kom sig att jag trodde att detta att vara död skulle frambringas av kärnvapen, inte av något mina ögon inte ens kan se; den mycket skuggiga sträckningen längs ett mycket litet vattendrag som rinner ut i ett större, som rinner ut i, och allt mynnar i Atlanten, detta mycket skuggiga parti börjar fyllas med vildlök; det var begravningar, det var bröllop, det var bar mitzvas, det var möten jag aldrig närvarade vid och fick lida för; det var utvärderingar och jag tänkte intensivt och gjorde mitt bästa för att vara rättvis; det var meningar som under lång tid inte kunde avslutas; klockor, alla slags klockor, i kyrkor, vid middagar, i trädgårdar, när någon hängdes i Her Majesty’s Prison klockan åtta en onsdagsmorgon; flickor med små bröst, damer med stora bröst, män som inte klarade av att stå raka, telefonen som ringer, någon som talar om för mig att min mor har dött; fasan i att gå på allmänna toaletter eftersom människor jag inte kände hade varit där före mig; något jag skulle ha älskat: att resa med båt över södra Atlanten från Argentina till Kapstaden, Sydafrika, och göra en liten avstickare till Drakes sund; det mirakulösa i världen, det mirakulösa i denna värld och det finns inga ord för det, alla ord förstör det; kvinnofängelset i hörnet av 8th Street och 6th Avenue och där fanns kvinnor som brutit mot alla slags regler: sexuella som var politiska och politiska: Grace Paley och Angela Davis, en författare av en sort och en av en annan men tänkare som såg detsamma och inte blev hörda och inte blev hörda är i de dödas land där jag är nu; Jean och Dinah, Rosita och Clementina; att gå så nära någon enbart för att kunna höra vad som sägs och sedan berätta för någon annan vad jag hört när jag tjuvlyssnade bara för att kunna skämta om det; glädjen i att driva med någon jag inte känner och aldrig kommer att träffa igen; den gången jag sa till min bästa vän att om jag blev gift och fick barn så skulle han skicka mig till ett sinnessjukhus för det skulle betyda att jag aldrig skulle bli en stor författare och jag blev gift och fick barn och blev aldrig en stor författare, den saken: den stora författaren: verkar så löjlig nu, som en clown eller något som inte förtjänar mänskligt intresse, inte skräp, inte alls, bara något man kan vara men, men jag var ung och förstod ingenting, fast jag visste allt och dansade på gatorna i en pyjamas jag fått på en cancerklinik där man upptäckte att jag inte alls hade cancer men när jag lämnat sjukhuset fortsatte jag att använda pyjamasen för den hade varit så skön att ha på sig; och att ha barn, hur svårt det var att se att de inte var jag och att deras ombonade barndom inte var min och min lilla dotter, hur hon plågades av min förvirring och att världen är avskiljd från mig, för alltid förlorad på grund av det där som kom från ingenstans, så som resten av oss kommer från ingenstans, Kina, Amerikas förenta stater, Antigua, allt det där är ingenstans, vi kommer alla från ingenstans; och ingenstans är där vi hamnar, det är vårt öde; levande men döda, döda men levande; en väldig klyfta har öppnat sig i våra liv, definitivt i mitt, och i mitt sätt att se på världen: i livet självt finns det många döda, däggdjurens, grönsakernas, mineralernas riken, och alla de andras, alla finns i det levande ibland men i det döda alltid; livet, det finns en visshet i det: de döda finns i det och de/vi kan se allt som en gång fanns till.

Översättning från engelska: Per Svensson