Författare råkade använda monster ur tv-spelet Zelda i ny roman

I juli släppte John Boyne sin senaste roman ”A traveller at the gates of wisdom”. Boken utspelar sig både i historisk tid och i framtiden.

I en passage beskriver författaren hur romanens berättare försöker förgifta sin fiende, med hjälp av ingredienser som ”en ögonglob från Octorok” samt ”svansen från en röd Lizalfos och fyra Hyliansvampar”.

Referenserna kommer från den populära tv-spelsserien ”Legenden om Zelda”, som lanserades av Nintendo i mitten av 80-talet, och hamnade i romanen av misstag.

Avslöjandet har blivit en snackis på sociala medier men John Boyne, mest känd för romanen ”Pojken i randig pyjamas” från 2006, har dock tagit det hela med ro. I ett inlägg på Twitter meddelar han att stycket inte kommer att korrigeras i framtida upplagor. Däremot kommer han att ge erkännande till ”Zelda”, trots att han enligt egen utsago aldrig någonsin spelat tv-spel.

”Jag lämnar det som det är. Jag tycker faktiskt att det är ganska roligt. Jag kommer inte ihåg men jag måste bara ha googlat det. Ibland måste man bara slänga upp armarna och säga: 'Yup! Mitt fel!'” skriver John Boyne på Twitter.

