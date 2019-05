Författaren och hbtq-aktivisten Binyavanga Wainaina är död

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Binyavanga Wainaina var en av Kenyas mest uppmärksammade författare och hbtq-aktivister. 2014 blev han utnämnd till en av världens mest inflytelserika personer av tidningen Time Magazine.

Han har grundat den kenyanska litteraturtidskriften Kwani? och hans satiriska essä ”How to write about Africa”, publicerad i Granta, fick stor uppmärksamhet. År 2002 tilldelades han det prestigefulla The Caine Prize for African Writing för sin novell ”Discovering home”.

2011 kom hans självbiografiska debutroman ”En dag ska jag skriva om den här platsen”, utgiven på svenska på förlaget Tranan. I den berättar han om sin uppväxt i Kenya. Han har också skrivit i tidningar som The New York Times, The Guardian och sydafrikanska The Sunday Times.

2016 berättade författaren på Twitter att han var hiv-positiv. Han dog av en hjärtinfarkt i sitt hem i Nairobi, skriver kenyanska medier.

Binyavanga Wainaina blev 48 år gammal.