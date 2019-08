Författaren Toni Morrison är död

Enligt Toni Morrisons förläggare Alfred A. Knopf avled författaren under måndagsnatten på Montefiore sjukhus i New York, rapporterar AP. Familjen uttalade sig via Knopf, som tillkännagav att Morrison dog efter en ”kort tids sjukdom”.

”Toni Morrison gick bort fridfullt igår kväll, omgiven av familj och vänner. Hon var en extremt hängiven mamma, mormor och moster som njöt av att vara med sin familj och vänner. Den fulländade författaren värdesatte det skrivna ordet, oavsett om det var hennes egna, hennes studenters eller andras”, meddelade familjen genom förläggaren.

Hon var närmare 40 år gammal när hon 1970 debuterade med ”De blåaste ögonen”. Hon fick dock sitt genombrott först sju år senare, när hon släppte sin tredje bok ”Solomons sång”. Bland hennes mest minnesvärda böcker återfinns även ”Jazz”, ”Paradise” samt ”Älskade”, originaltitel ”Beloved”. För den senare belönades Morrison med Pulitzerpriset 1988.

1993 tilldelades Morrison Nobelpriset i litteratur, och blev därmed den första svarta kvinnan någonsin att belönas med det ärofyllda priset. I samband med priset hyllade Akademin författaren för hennes ”visionära kraft” och poetiska pregnans som ”levandegör en väsentlig sida av amerikansk verklighet”.

”Berättande har aldrig varit enbart underhållning för mig. Det är, för mig, ett av de viktigaste sätt som vi tar till oss kunskap på”, sade hon under sitt anförande vid Nobelprisutdelningen.

