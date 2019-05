Författares nya bok baseras på ett missförstånd – fick veta i livesändning

Det var under torsdagen som Naomi Wolf, författare, feministisk debattör och politisk rådgivare från USA, var med i ett program i BBC radio.

Hon skulle i intervjun diskutera sin nya bok ”Outrages: Sex, Censorship and the Criminalization of Love”, som handlar om hur mäns sexualitet kontrollerades under 1800-talet. I boken följer hon ett antal historiska personer och lyfter fram flera fall där män som har haft romantiska eller sexuella relationer med andra män ska ha dömts till döden.

Men under intervjun förklarar programledaren Matthew Sweet den juridiska termen ”death recorded”, på svenska ungefär ”döden registrerad”, från 1800-talets England. Det visade sig att termen betyder att en dödsdömd person blir benådad. Naomi Wolf har trott att det betyder det motsatta: avrättning.

Bland annat en 14-årig pojke blev enligt Wolfs bok avrättad för ”sodomi”. Någonting som Matthew Sweet säger inte har skett. Han förklarar att han inte kunnat hitta belägg för att några av de avrättningar som Wolf redogör för faktiskt har hänt.

Wolf själv håller inte med om alla Matthew Sweets slutsatser och menar att han har feltolkat de historiska dokumenten.

Under fredagen publicerade hon ett meddelande på Twitter, där hon förklarade att två sidor av boken hade rättats.

”14-åriga Thomas Silver, som dömdes till döden i Old Bailey för sodomi, var slutligen inte avrättad, det var inte heller 60-åriga John Spencer. Rättat. Men ändå.....” Skriver Naomi Wolf i meddelandet.

https://twitter.com/naomirwolf/status/1132023355580850177