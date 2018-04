Forskare i upprop: Svenska Akademien saknar legitimitet

Svenska Akademien är betydligt mer än Nobelpriset i litteratur. Genom sitt ordboksarbete, klassikerutgivningen, finansieringen av den digitala Litteraturbanken och stödet till flera läsfrämjande projekt utgör institutionen en central del av den litterära och språkliga infrastrukturen i Sverige. I och med de senaste månadernas ovärdiga händelser vill vi, som är verksamma inom litteratur-, teater- och språkvetenskap med angränsande fält, uttrycka vår starka oro över Akademiens trovärdighet och framtid.

Som framkommit i medierapporteringen har flera ledamöter prioriterat sina egna intressen framför att ta sitt ansvar för institutionen och dess viktiga uppdrag. Drivande krafter har valt att under mer än tjugo års tid negligera anklagelser om sexuella övergrepp. Man har uttryckligen nonchalerat vittnesbörd från de kvinnor som berättat om vad de utsatts för, och odlat en tystnadskultur som uppvisar alla tecken på nepotism, jäv och vänskapskorruption.

Vi tvingas konstatera att Svenska Akademien i dess nuvarande skick saknar legitimitet, och att de kvarvarande ledamöterna inte förmår bedriva verksamheten på ett värdigt och adekvat sätt. Vi menar därför att det reformarbete som initierades under Sara Danius tid som ständig sekreterare snarast måste återupptas, så att Svenska Akademien kan bli den öppna, kulturbärande och kulturvårdande institution som dagens samhälle så väl behöver.

Cecilia Alvstad, professor i spanska, Universitetet i Oslo

Åsa Arping, professor i litteraturvetenskap, Göteborgs universitet

Jørgen Bruhn, professor i litteraturvetenskap, Linnéuniversitetet

Per Bäckström, professor i litteraturvetenskap, Karlstads universitet

Stefan Helgesson, professor i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning

Fredric Jameson, Knut Schmidt Nielsen Professor of Comparative Literature, Duke University

Per-Olof Mattsson, docent, litteraturvetenskap, Stockholms universitet

Toril Moi, James B. Duke, Professor of Literature and Romance Studies, Professor of English, Philosophy, and Theatre Studies, Duke University

Kerstin Rydbeck, fil. dr i litteraturvetenskap, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, Uppsala universitet

