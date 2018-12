Julen 2015 släpptes “Making a murderer”. Netflix-serien engagerade tittare över hela världen och är en av serierna som fick true crime-genren att bli enormt populär. Dokumentären följer skrothandlaren Steven Avery och hans erfarenheter av rättsväsendet i lilla Manitowoc County, Wisconsin. Efter att ha suttit i fängelse i arton år för ett brott han inte begick släpps han tack vare nya dna-bevis. Han stämmer polisen, men grips snart för ett brutalt mord på fotografen Teresa Halbach. Han anlitar Jerry Buting och Dean Strang för att försvara honom.

Också Averys sextonårige systerson Brendan Dassey döms för mordet efter ett erkännande – som han senare drog tillbaka. I Netflixserien anklagas polisen bland annat för att ha tvingat Dassey att erkänna samt för att planterat bevis mot Avery. Dokumentärfilmarna Moira Demos och Laura Ricciardi har fått kritik för att visa en alltför ensidig bild av fallet. Än i dag sitter de båda männen i fängelse.

– Den vanligaste frågan jag får är om Steven Avery är oskyldig. Jag tror att han blev felaktigt anklagad. Men många kommenterar också vad som hände med Brendan Dassey. Det upprörde tittarna mest, säger Jerry Buting som pratar med DN över telefon från sitt kontor utanför Milwaukee, Wisconsin.

– Dessa dokumentärer är så populära för att de är de första serierna där tittaren får följa ett riktigt rättsfall. De flesta tv-serier blickar tillbaka i tiden, men dessa filmades före och under själva rättegångarna, berättar han.

– Försvaret gav också filmskaparna en åtkomst utan motstycke till processen – det gav tittarna ett fönster rätt in i rättens arbete som var unikt. Serien visade också den anklagades familjs lidande, annars brukar offrets anhöriga få mest utrymme. ”Making a murderer” skildrade den mänskliga sidan av ett rättsfall. Det brukar inte visas så ofta och jag tror att det var därför tittarna blev så tagna av berättelserna, säger Jerry Buting.

När vi talas vid ska han just resa till Danmark – möta upp sin vän och advokatkollega David Rudolf – den första anhalten under sin blixtvisit i Skandinavien. Den medievane brottmålsadvokaten ska besöka Köpenhamn, Oslo, Stavanger och Amsterdam på sex dagar. På Södra teatern i Stockholm medverkar han i dag, tisdag, i “Lies, fake science and the owl theory – inside The staircase and Making a murderer, an evening with David Rudolf and Jerry Buting.”

– De här dokumentärerna ger mig och David Rudolf möjlighet att tala med människor som inte är advokater om problem i alla rättssystem – inte bara USA:s. Våra scensamtal är en chans att få folk att diskutera och bli engagerade i sina egna samhällen.

Varför tror du att true crime-genren har blivit så populär?

– Ibland är verkligheten märkligare än fiktion. Verkliga händelser och riktiga människor är mer gripande än påhittade historier. Om “Making a murderer” hade varit en fiktiv film hade den inte haft den effekt som dokumentären hade. Den hade inte ens varit nära. Men när det är på riktigt och när tv-tittarna ser poliser som gömmer bevis skapar det en misstro hos tittarna – de reagerar på att detta kan hända i verkligheten. Ibland kritiseras true crime för att publiken glömmer att personerna i serierna är riktiga människor. Men faktum är att det är det dokumentära som gör true crime-serierna engagerande.

När den första säsongen av “Making a murderer” släpptes blev Buting, och kollegan Dean Strang, hyllade som hjältar av folk på internet. Där är det speciellt en bild som florerar – där de omringas av hjärtan och texten “girl crush”.

– Det var så pinsamt, skrattar Buting över telefon. Det var inte väntat och det var jobbigt att bli betraktade som hjältar. Det finns så många som sliter i domstolen som inte har den har den här exponeringen som vi har fått. Vi gjorde bara vårt jobb.

– Jag tror serien överraskade folk för att vi försvarsadvokater porträtteras aldrig på det sättet, fortsätter han. Det är alltid poliser och åklagare som är de goda. Inom fiktionen försöker försvarsadvokaterna bara få de skyldiga att gå fria – men det är inte så verkligheten ser ut. Det är det jag gillar mest med att åka på sådana här resor – folk börjar inse att det är en hedervärd karriär.

Jerry Buting berättar att han aldrig hade tackat ja till att medverka i serien om det inte hade varit för “The staircase”: en franskproducerad dokumentärserie som kallas “ true crime-dokumentärernas gudfader”. Han såg den innan han tog sig an uppdraget som försvarare av Steven Avery. David Rudolf, som var Butings lärare på University of North Carolina at Chapel Hill, försvarade i denna serie författaren Michael Peterson. Denne dömdes 2003 för att ha mördat sin fru i en trappa. Men då en av åklagarens experter ljög i vittnesbåset under rättegången är Peterson sedan 2017 frisläppt.

David Rudolf, som besöker Södra teatern tillsammans med Buting, talar med DN över telefon från Belfast. De har båda rest runt i USA och Europa för att prata om de båda uppmärksammade fallen. Rudolf betonar betydelsen av att allmänheten vet vad försvarsadvokater gör i sitt arbete.

– Att de förstår att vi bekämpar missbruk av lagstiftningen. Att vi värnar om vår lagstiftning, säger Rudolf.

Vad är det fundamentala problemet med USA:s rättssystem?

– Poliser som drar en slutsats och har åsikter om fallet de arbetar med innan det har gjorts en grundlig undersökning. Poliser som ignorerar bevis som inte stämmer överens med deras teorier och sedan förstorar de bevis som passar.

Är det ett vanligt problem?

– Jag tror att det är ett universellt problem. Det påverkar inte bara poliser utan också mig och dig, det här tänkandet. Men det blir förstås särskilt problematiskt när det gäller poliser – då kan personer bli dömda för brott de aldrig har begått.

De två advokaterna besöker Södra Teatern i dag, tisdag.