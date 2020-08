Förutsägbar roadmovie om transfobi

Drama ”Lolas väg mot havet”

Regi och manus: Laurent Micheli.

I rollerna: Mya Bollaers, Benoît Magimel, Sami Outalbali, Jérémy Zagba, Els Deceukelier med flera. Längd: 1 timme, 34 minuter. Språk: franska. Visa mer

Kan ett bra bilsoundtrack bota transfobi? När 18-åriga Lola och hennes pappa ger sig ut på en motvillig roadtrip, verkar i alla fall mamma kommunicera från andra sidan via en efterlämnad mp3-spelare. Hennes död får dem att söka sig till varandra, om än bara för att sprida askan i havet, men Philippe envisas med att kalla Lola för sin son. Bilstereon talar dock sitt tydliga språk – under färden mot Nordsjön hörs idel queerikoner: Maria Callas, Boy George och Antony and the Johnsons.

Det kanske inte bara är mammas musiksmak som får den inskränkta pappan att ompröva sina antipatier, men det går åtminstone att betrakta som ett fantastiskt inslag i en film som annars präglas av en beskedlig vardagsrealism. ”Lolas väg mot havet” anstränger sig för att göra så lite som möjligt för att störa den planerade försoningsresan. Lika lätt som det är att sympatisera med filmen, lika svårt är det att blunda för den snitslade dramaturgiska banan.

Det är inte konstigt eller illa att en roadmovie följer genrens vägmärken, men ”Lolas väg mot havet” känns bara alltför mallad. Klistra in scenen där Lola sträcker huvudet utanför bilfönstret och låter håret fladdra fritt i vinden. Introducera en rollfigur, här i form av en livserfaren och vidsynt barägare, som kan mumla ett par visdomsord i natten.

Lolas utsatthet är ett faktum, men behöver inte exploateras, och Mya Bollaers utstrålar en sårbar pondus i huvudrollen.

”Lolas väg mot havet” är en film som känns självskriven för skolbio, på gott och ont. Den väcker ju frågor och öppnar för samtal, även om den har begränsade konstnärliga anspråk. I en svensk kontext blir filmen också angelägen om man tänker sig den som en redig replik på ”Uppdrag granskning”-programmen om transvården.

För det bästa med ”Lolas väg mot havet” är att den är lojal med sin huvudperson, som aldrig offras för dramatisk effekt. Lolas utsatthet är ett faktum, men behöver inte exploateras, och Mya Bollaers utstrålar en sårbar pondus i huvudrollen.

Philippes transfobi får aldrig någon förklaring, utöver att han är trångsynt även på andra sätt (som fransktalande belgare ogillar han till exempel flamländska). Motståndet mot Lolas självständighet blir inte heller bortpsykologiserat, mer än att han själv minsann inte fick välja sin väg i livet utan tvingades ta över familjeföretaget. Snarare fungerar pappan som representant för en oförstående föräldrageneration, som visserligen kan svika sina barn men inte stoppa dem.

Vågar man betrakta det som ett fall framåt, jämfört med exempelvis Oscarsvinnaren ”Boys don’t cry”? Att det ändå går att föreställa sig en ung transpersons liv, utan att måla allting i svart? Det öppnar även för andra berättelser med flera nyanser, som kanske också har utrymme för egensinniga avstickare och opedagogiska omvägar.

Se mer. Tre sevärda filmer med transtematik: ”Paris is burning” (1990), ”Mitt liv i rosa” (1997), ”Tomboy” (2011).

