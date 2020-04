Fotografen Peter Beard hittad död

Under stora delar av sitt liv ägnade sig Beard åt att fotografera natur och människor i Afrika. I fotoboken ”The end of the game” (1965) skildrade han bland annat hur tusentals noshörningar och elefanter dog av svält och stress i en kenyansk nationalpark. Han upptäckte också den sedermera världsberömda modellen Iman på en gata i Nairobi.

”Peter var en extraordinär man som levde ett exceptionellt liv. Han levde fullt ut och var obeveklig i sin passion för naturen”, skriver hans familj i ett uttalande och lägger till att han var före sin tid när det gäller att larma om miljöförstöring.

Peter Beards sista utställning ägde rum 2016, på ett galleri i East Hamptons i New York. Under sin livstid umgicks han med flera av samtidens stora namn, som Andy Warhol, Francis Bacon och Salvador Dali. Han lärde också känna Lee Radzivill och hennes syster Jackie Kennedy Onassis.

Beard spelade också en stor roll för den svenske dokumentärfilmaren Göran Hugo Olssons ”Den sommaren” (2017), som blev ett nytt kapitel om kultfilmen ”Grey Gardens” och Jackie Kennedys excentriska släktingar Big och Little Edie.

Peter Beard blev 82 år.