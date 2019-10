Sex and the city Den tabubrytande tv-serien ”Sex and the city” kretsar kring fashionistan Carrie ( Sarah Jessica Parker) och hennes detjingsugna vänninnor på Manhattan. Vad heter den fiktiva tidningen där Carrie varje vecka skriver en krönika under rubriken ” ”Sex and the City”?

The New York Post

The New York Sexy Times

The New Yorker