Skotsk spinndoktor. ”We are in a prison drama. This is the fucking 'Shawshank Redemption', right. Only there's more tunneling through shit, and no fucking redemption”. Vad heter den koleriska, storsvärande skotskbördiga spinndoktorn som förekommer i både tv-serien ”The thick of it” och ”In the loop”?

Malcolm McLaren

Malcolm McDonald

Malcolm Tucker