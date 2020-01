Framgången som blev de unga rapparnas död

Soundcloudrappen är död. Genren, som är döpt efter musikplattformen där många av artisterna slagit igenom, har i medierna sedan länge blivit synonym med viral kriminalitet, överdoser och mord. XXXTentacion och Lil Peep, två av scenens största artister, har dött på kort tid efter att de blivit världsstjärnor.

XXXTentacion, vars riktiga namn var Jahseh Dwayne Ricardo Onfroy, var 20 år när han blev skjuten i ett rånmord i Florida den 18 juni 2018.

Lil Peep, som egentligen hette Gustav Åhr, hann bli 21 innan han dog av en överdos fentanyl på en turnébuss i november 2017.

Söndagen den 8 december 2019 dog en tredje av Soundcloudrapparnas mest inflytelserika artister. Jarad Anthony Higgins, mer känd som Juice WRLD. Higgins klev av sitt privatplan i hemstaden Chicago och drabbades av vad som beskrivits som ett slaganfall. Han dog senare på sjukhuset, 21 år gammal.

Emorapparens död kom efter uppgifter om att han nyligen blivit beroende av opiatsmärtstillare. Higgins hade sedan tidigare kända problem med hiphopgroggen Lean som återfanns på planet tillsammans med tre pistoler och 35 kilo marijuana.

I likhet med XXXTentacions och Lil Peeps självutlämnande musik fick Juice WRLD:s låtar en tragisk dimension efter hans död. Han hade poppiga melodier men rappade ofta om att bedöva sin brist på självkänsla med droger och om rädslan att dö ung.

Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA

På ”Lean with me” rappade han: ”Drugs got me sweatin', but the room gettin' colder, Lookin' at the devil and the angel on my shoulder. Will I die tonight? I don't know, is it over? Lookin' for my next high, I'm lookin' for closure.”

Några veckor före Higgins död gick en kort viral trend på mobilappen Tiktok, där amerikanska kids dansade till Juice WRLD:s första hit ”Lucid dreams”, en låt som nått Billboardlistans topp 10. De avslutade med att fejka ett dreglande slaganfall. Den grova memhumorn förverkligades som tragedi. Symboliskt för en genre som saknade geografisk hemvist bortom internet. Juice WRLD:s texter hade en skamlös kvalitet som påminde om ofiltrerade tweetar eller självutlämnande Instagramstoryer.

Soundcloudrappen är byggd på en anarkistisk syn på tillvaron. Den ångestladdade musiken pendlade mellan performativ och ärlig och hittade snabbt en stor ung publik. Visserligen en som sökte efter kickar i sociala medier, men som också kände sig mindre ensam om känslan av att inte ha någon framtid.

Musikplattformen Soundcloud gav många en röst. Gratis och med en direkt kontakt till publiken. Snabbheten och råheten var nyckeln till inflytandet som snart märktes i hela kulturen. Plötsligt blandade alla unga rappare hiphop med punk, hardcore, lo-fi, r'n'b eller grunge.

I en spaning för Vulture noterade Lauren Levy att en ung generation musiklyssnare numera helt enkelt sökte på ”sad music” på Soundcloud. Musikgenrer hade ersatts av sinnesstämningar.

Soundcloudrap föddes också i en tid när mediehusen monterade ned sin musikbevakning och sociala mediers snabbhet gjorde att artister kunde kontrollera sin egen image. Publiken eller en youtubare upptäckte en artist först. Skivbolagen fick acceptera att vara sist på bollen, och började sajna artister så fort de skaffat en ansiktstatuering och hade en hit på Soundcloud.

Bristen på företagsstyrda gatekeeper gjorde att Soundcloud blev en motvikt till Spotifys generiska ”rap caviar”-playlist.

Soundcloudrap blev också en frizon för väldigt problematiska artister att synas utanför mainstreamen.

XXXTentacion Foto: Larry Marano/REX

XXXTentacions sista album ”Bad vibes forever” släpptes postumt på fredagen samma helg som Juice WRLD gick bort. När han var vid liv turnerade han i väntan på rättegång, bland annat för att ha frihetsberövat och misshandlat sin gravida flickvän. Det hindrade inte två av hans album från att nå första och andra plats på Billboardlistan.

Protester mot XXXTentacion ledde till att Spotify slutade inkludera hans låtar på sina spellistor, men han återvände snabbt efter sin död, då Spotify upprättade en hyllningslista.

Juice WRLD slog igenom snabbt 2018 efter singlarna ”Lucid dreams” och ”All girls are the same”. Många trodde att han var en branschskapelse – planterad av bolagen för att framstå som en independentartist från Soundcloud. Men den blixtsnabba framgången berodde snarare på direktheten i hans tilltal och en fantastisk förmåga att improvisera.

Juice WRLD levererade en timmes freestyle för pratshowvärden Tim Westwood och spelade in alla låtar till sin andra skiva ”Death race for love” på samma sätt.

Juice WRLD var inspirerad av estetiken hos Atlantas rapsjungande kodeinkung Future, och de två gav så småningom ut albumet ”WRLD on drugs” tillsammans. Liksom sin idol glorifierade Juice WRLD gärna knarket men visade drogernas mörka sidor och verkade självmedicinera sin ångest mer än han festade.

I intervjuer var han öppen med sitt eget missbruk, sitt letande efter en fadersfigur (Future) och hur djupt deprimerad han blev över alla dödsfall i hiphop.

Trots detta fanns det aldrig någon från skivbolag och management som kunde ta hand om honom, och i likhet med Avicii kuskade han runt på ändlösa världsturnéer.

Lil Peep Foto: Swan Gallet/WWD/REX

”Everybody's everything”, dokumentären om Lil Peeps uppgång och fall blev i dagarna tillgänglig på svenska filmtjänster. I den lär publiken känna Gustav Åhr, en känslig konstnärskille utan skyddsnät som blir träffad av framgången som en slägga. Den gänglige halvsvensken från Long island, New York, var liksom Juice WRLD ofta ensam med sina demoner, men omgiven av en svans av folk som parasiterade på hans berömmelse och som delvis figurerar i dokumentären men i egenskap av vänner.

”Everybody's everything” visar också Åhrs relation till sin morfar, en övertygad marxist som reste runt i världen för att engagera sig i vänsterrörelser, och som blev ankaret i Peeps liv när han tappade kontakten med sin egen pappa.

I likhet med sin morfar slogs Peep mot materialismen, som blev en oundviklig bieffekt av en rekordsnabb musikkarriär. Han lät alla hangarounds bo i sitt hus och gav dem pengar till hyra när det behövdes. Han hade skuldkänslor över att äga mer än sina vänner.

Det var en generositet som många var tacksamma för, och inte var sena att utnyttja. Det blev en omöjlig situation när hans management drev på honom för att jobba hårdare.

Efter hans överdos har Peeps mamma Liza Womack lämnat in en stämningsansökan som pekar ut Peeps managementbolag First Access Entertainment för vårdslöshet, kontraktsbrott och ansvar för Peeps dödsfall. First Access har nekat till alla anklagelser.

I dokumentären berättar Womack att Lil Peep, likt sin morfar, hade större planer bortom konsten, och vad Soundcloudrap i sin mest utopiska form kunnat åstadkomma:

”Han ville få bort kapitalism ur musikbranschen. Inte bara revolutionera hur musiken lät, han ville se en revolution i maktstrukturerna som kontrollerade den.”

