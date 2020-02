Fransk åklagare ber offer för känd författare att träda fram

Författaren Gabriel Matzneff hyllades länge i den franska litterära världen, trots att han i sina böcker beskrev sexuella relationer med barn. Det var först när Vanessa Springora i en bok som släpptes i början av januari beskrev hur den då 50-årige Gabriel Matzneff inlett ett sexuellt förhållande med henne när hon bara var 14 år som författaren fick kritik för sina handlingar.

Därefter har marken skakat under den i dag 83-årige författaren: Hans tre bokförlag har sagt att de inte kommer att ge ut hans böcker längre, han har förlorat ett livslångt stipendium. Kulturdepartementet ser över de två utmärkelser han tilldelades av dem under 90-talet och han får inte längre skriva krönikor i tidskriften Le Point, skriver New York Times.

På onsdagen är Matzneff kallad till rätten i Paris för att ställas till svars för att genom sina böcker ha ”uppmanat till brott” . Förra månaden gjorde åklagare en husrannsakan hos förlaget Gallimard för att ta Matzneffs böcker i beslag. Även de förlag som publicerat hans böcker kan komma att ställas till svars.

– Vi känner till känslomässigt störda män som rättfärdigat pedofili efter att ha läst Matzneffs böcker, säger Méhana Mouho, jurist hos antipedofiliorganisationen l'Ange Bleu till New York Times.

Gabriel Matzneff kan även komma att åtalas för ytterligare brott. Även om preskriptionstiden för sexuella övergrepp mot Vanessa Springora har passerat letar åklagare efter ytterligare offer.

På tisdagen gick åklagare ut med ett pressmeddelande där man uppmanar möjliga offer för Matzneff att träda fram, enligt den franska nyhetskanalen 20minutes.

”Oavsett tid, oavsett omständigheter eller människor involverade,” skriver man i pressmeddelandet.

Sedan Vanessa Springoras bok kom ut i slutet på december har Gabriel Matzneff befunnit sig utanför Frankrike. New York TImes har sökt upp honom på den italienska rivieran där han befinner sig. Där berättar han att han känner sig ensam.

– Jag känner mig som en levande död. En död man som går på strandpromenaden, säger han till New York Times.

New York Times beskriver hur Gabriel Matzneff genom sin karriär skyddats av högt uppsatta personer i Frankrike: bland annat den tidigare presidenten François Mitterrand och modeskaparen Yves Saint Laurent. I intervjun bekräftar Gabriel Matzneff hur människor med makt hjälpt honom under åren – och han beskriver till och med hur vissa skyddat honom från myndigheterna.

Efter att Vanessa Springoras bok släppts har många kritiserat Gabriel Matzneff, och den litterära värld som hyllat honom trots hans öppenhet kring sexuella övergrepp mot barn. Gabriel Matzneff säger till New York Times att hans tidigare vänner är ”fega”.

– De visar sin feghet. Man kan säga försiktighet, men det är mer än försiktighet från människor som jag såg som vänner, säger han.

