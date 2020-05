Fred Willard död - blev 86 år

Fred Willards verkförteckning är lång men det är framför allt i rollen som svärfar till Brad Garretts karaktär Robert i tv-serien ”Alla älskar Raymond” som han blev känd för den bredare publiken. Den insatsen belönades också med Emmy-nomineringar tre år i rad.

Han spelade också biroll i komedin Anchorman, som nyhetschef till Will Ferrells karaktär Ron Burgundy.

Innan dess spelade han rollen som löjtnanten som desperat försöker vinna förtroende från det fiktiva bandet ”Spinal Tap” i kultmockumentären med samma namn från 1984.

Fred Willard, som beskrivs som en mästare i improvisationshumor, föddes 1933 i Ohio och kom in i skådespelaryrket via sketchkomedier och ståupp-shower. Han har sedan dess medverkat i ett flertal framgångsrika tv-produktioner, som ”Simpsons”, ”Våra värsta år” samt filmer som ”American Pie” och ”Harold & Kumar Go to White Castle”

”Vilken tur att vi alla fick ta del av Fred Willards gåvor”, skriver skådespelaren Jamie Lee Curtis, vars make Christopher Guest regisserade Willard vid ett flertal tillfällen.

Willard dog av naturliga orsaker, säger hans agent till Rolling Stone. Han blev 86 år.