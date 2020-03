Fredrik Strage: Är det inte lite coolt att fladdermusen blivit ett hot mot vår civilisation?

”Jag är så fucking fittirriterad på den där jävla horfladdermusen”, twittrade författaren Tone Schunnesson i fredags. ”Eller på den som dödade och åt upp den”, föreslog en av hennes följare. ”Nä, det är fladdermusen jag stör mig på”, svarade hon. I dessa desperata tider är det lätt att man förbannar det djur som misstänks ha gett upphov till covid-19 (och enligt många forskare även gav oss sars).

På sistone har fladdermöss fått utstå en hel del näthat. ”Jag är väldigt liten”, försvarar sig en av dem i ett mem. ”Och jag har inga pengar så ni kan förstå vilken stress jag lever med.” I ett annat mem beskrivs Bane, skurken i Batman-filmen ”The dark knight rises”, som en visionär eftersom han bar ansiktsmask, satte en stad i karantän, ställde in sportevenemang och såg en läderlapp som roten till allt ont.

Men är det ändå inte lite coolt att just fladdermusen, detta lika gulliga som gothiga djur, blir ett hot mot vår civilisation? Om världen kollapsar så är det i alla fall mer undergångsromantiskt med fladdermöss än äckligare smittodjur som myggor, flugor och råttor. Jag vet inte hur många gånger jag lyssnat på Meat Loafs ”Bat out of hell” de senaste veckorna. I den episka låten representerar fladdermusen både döden och friheten.

Man kan förstås tycka att fladdermusen redan får tillräckligt mycket uppmärksamhet 2020 när en ny Batmanfilm är på gång med Robert Pattison i huvudrollen. Samtidigt kommer Marvels ”Morbius” där Jared Leto spelar en Nobelprisvinnande forskare som försöker bota sin kroniska blodsjukdom genom att bli biten av tusentals fladdermöss i en grotta ute i djungeln. Han blir frisk men förvandlas samtidigt till en ljusskygg blodsugare som helst umgås med sina ludna, flaxande små kompisar. Både ”Morbius” och ”The Batman” får premiär i sommar (om biograferna har öppnat igen då).

Det går inte att överskatta fladdermusens kulturella betydelse. I väst är den en symbol för mörker som när Bauhaus, det första riktiga gothbandet, sjunger ”the bats have left the bell tower” i singeln ”Bela Lugosi's dead”. The Batcave var för övrigt namnet på den mest klassiska gothklubben i åttiotalets London. Poeter som Percy Shelley och D H Lawrence har förtrollats och förfasats av djuren. Den senare skrev 1923 dikten ”Bat” om att sitta i Florens och skrämmas av små svarta fläckar som tornar upp sig i skymningen. ”In China the bat is symbol for happiness”, skriver han i slutet. ”Not for me!”

Inom antik kinesisk konst representerar fladdermöss hälsa, välstånd och dygdighet. Och det äts fladdermus i Kina och stora delar av Asien. Men inget tyder på att djuret såldes på den matmarknad i Wuhan som tros ha orsakat coronaviruset. Det vitt spridda klippet av en kvinna som mumsar i sig fladdermussoppa är filmat i Mikronesien. Däremot kan fladdermöss förstås ha smittat andra djur på marknaden – ungefär som i filmen ”Contagion” där ett dödligt virus sprids från en fladdermus till en gris till en kock till Gwyneth Paltrow.

Hur som helst borde Kina fräscha upp sina matmarknader. Diktaturen verkar dock inte lyssna utan kritiserar i stället den svenska hanteringen av smittan och Donald Trump blir kallad rasist när han beskriver corona som ett ”kinesiskt virus”. Och viss självkritik finns det nog anledning till. Om alla åt vegetariskt skulle många av de här pandemierna antagligen inte uppstå.

Så i stället för att hata fladdermöss, och kräva att kineserna begränsar sin kost till friterad banan med glass, tycker jag att vi tar varandra i händerna och gemensamt sjunger Refused & Di Levas ”Jag äter inte mina vänner”.

