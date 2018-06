Fredrik Strage: Att utropa popkulturens död är mest en saftig överdrift

I slutet av nittiotalet gick en av mina vänner på dejt. De åt middag på en fin restaurang och hon råkade tappa sin gaffel. När hon böjde sig ner för att plocka upp den sa dejten: ”Var inte så medelklass. Låt servitören ta hand om den.”

Över- och arbetarklassen romantiseras ofta. Medelklassen sågas ständigt, särskilt av medelklassen. Det senaste exemplet är Natalia Kazmierskas och Martin Aagårds bok ”Popkulturens död” som kommer ut i nästa vecka. Den beklagar att popkulturen kidnappats av en välmående liberal medelklass som får allt den tar i att bli ointressant.

Dessa hälsomedvetna tråkmånsar kräver, enligt författarna, inte bara ”rökfria miljöer och glutenfri öl utan även konversationsvänlig volym när de besöker death metal-konserter”. Rökiga, larmiga och svettiga rockklubbar är snart ett minne blott. Boken hävdar att det blivit så här eftersom man inte längre kan tjäna pengar på musik. Bara rika har råd att satsa på en popkarriär.

Ett lika stort problem är högkulturens destruktiva inflytande. Medelklassen tycker att det är spännande att popartister bjuds in i de ”fina salongerna” och uppträder på Dramaten. Kazmierska och Aagård betraktar det som en kastrering. Författarnas tes blir en inverterad version av ”Högkultur som subkultur?”, det anförande som Horace Engdahl höll i Svenska Akademien för tolv år sedan. Han oroade sig för att den klassiska finkulturen hade marginaliserats av popkulturen och blivit en subkultur bland andra. I ”Popkulturens död” är det i stället låga nöjen som dokusåpor, rejv och rock'n'roll som slätas ut och berövas sin särart när de exploateras av finkulturen.

Att The Knife använder eurodisco och dragshow, lågkulturella uttryck, när de samarbetar med operor och teatrar kallas här ”popkulturell gentrifiering”. Kazmierska och Aagård skriver att ”The Knife-paradigmet” inom "den alltmer medelklassiga popmusiken" gör att inga festivaler längre får arrangeras utan en koreograf från Kungliga Operan. Boken är så välformulerad att jag, i stället för att reagera på överdrifterna, tänker att någon måste stoppa rikemansbarnen Dreijer innan det är för sent.

I en tid när många kritikers favoritgenre är ”svensk musik som det går bra för utomlands” blir bokens surhet uppfriskande. Likt Ulf Lundell sörjer författarna att allt äkta gått förlorat. ”Popmusiken skapades av kriminella i samhällets absoluta utkanter”, slår de fast. Och det är förstås tråkigt att fattiga pionjärer glöms bort i historieskrivningen, liksom att få arbetarungdomar söker sig till konstskolor.

Men att klaga på att artister är medelklass 2018 är ingen vidare idé. Kanye West och Lana Del Rey blev inte de senaste tio årens mest kreativa popstjärnor trots, utan tack vare, att deras föräldrar hade ekonomiska och kulturella resurser. Att Lana Del Rey låtsades bo på en husvagnsparkering gör henne till en lika ljuvligt artificiell arbetarklasshjälte som Joe Strummer och John Lennon, som båda mörkade att de uppfostrats i medelklassmiljöer. Att Kanye ägnade tonåren åt att studera rockhistorien i stället för att, som Jay-Z, sälja crack, gör honom mindre hiphop men också musikaliskt överlägsen.

Den som håller med boken kan ändå se ljust på framtiden. Om inkomstklyftorna fortsätter att öka kommer medelklassen snart att vara utrotad. Kanske blir musiken bättre då. Eller så inser vi att idealisering av arbetarklassen tillhör, som Pulp uttryckte det, ”the stupid things you do because you think that poor is cool”.