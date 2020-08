Fredrik Strage: Bävern är mitt nya totemdjur – men vad vill den säga mig?

Jag rullar barnvagnen längs strandpromenaden. Solen glittrar i vattnet vid Norr Mälarstrand och när en brun, ovalformad platta plaskar till tror jag först att någon hivat i en ostbricka. Men den sitter fast i en pälsklädd projektil som glider fram precis under ytan. När den nått land tassar den upp ur vassen och sätter sig på en trädrot. ”OMG”, flämtar jag. ”En bäver.”

Som innerstadsbo är jag så ovan vid vilda djur att jag inbillar mig att de kommer med ett budskap varje gång de uppenbarar sig. I höstas raskade en räv utanför Coop vid Rådhuset och jag tänkte genast att det var ett så kallat totemdjur som kommit för att ge mig andlig support. Räven, läste jag i new age-tidningen Nära, representerar visdom, smidighet och lyhördhet – och den välsignade mig med ett besök under en period då jag kände mig dum, klumpig och tankspridd. Så vad vill bävern säga när den stirrar på mig med små svarta ögon?

Enligt forumet Healing iFokus är bävern ett totemdjur som hjälper oss med struktur och organisation. Den sliter hårt med att bygga sina fördämningar och fäller trots sin ringa storlek enorma träd. Genom bävern kan vi låta ”vår inre värld skänka oss tillit och skapandets gåva”. Det låter nyttigt för mig som sedan coronautbrottet kämpat för att ersätta alla mina inställda föreläsningar och dj-gig. Bävern kan, skriver sajten Trusted Psychic Medium, också motverka slapphet och prokrastinering – problem som ofta drabbar mig när det är fint väder.

Trots att ”beaver” är slang för ”vagina” nämner inga new age-sajter att bävern skulle vara ett sexuellt totemdjur

Trots att ”beaver” är slang för ”vagina” nämner inga new age-sajter att bävern skulle vara ett sexuellt totemdjur. Det är däremot hästen, kanske på grund av att hingstar brukar vara välhängda och många new age-entusiaster är strejta kvinnor. Hur som helst spreds på 1970-talet en historia om att ett svenskt byggföretag, som hade en bäver som symbol, lanserades i USA med de tvetydiga orden: ”The Swedish beaver is coming to town”. Denna slogan poppar upp i huvudet när jag ser mitt nya totemdjur. För bävern har uppenbarligen kommit till stan.

Den som, till skillnad från mig, har bra koll på huvudstadens fauna betraktar nog inte det som en nyhet. I vintras rapporterade Mitt i Stockholm att bävrar gnagt på många träd i Bromsten att de riskerade att falla över förbipasserande. Och för två år sedan torrlades nästan en kilometer av Igelbäcken i Akalla efter att bävrar byggt en fördämning. Kommunen skjuter ett 20-tal bävrar varje år för att de inte ska ta över helt.

Bävrar har ingen anledning att vara snälla mot oss som nästan utrotade dem genom att tillverka bävermössor på 1800-talet

I Alaska upptäckte forskare tidigare i år att klimatuppvärmningen gjort så att bävrarna bygger sina dammar allt längre norrut. Vattnet som samlas bidrar till att permafrosten tinar ännu snabbare. Den kanadensiske dirigenten Howard Cable sa en gång att bävern var en utmärkt symbol för hans hemland eftersom ”den är så upptagen med att gnaga att den inte ser vad som händer runtomkring den”. Eller så bryr den sig helt enkelt inte.

Bävrar bygger och bygger utan tanke på konsekvenserna, ungefär som människor. Och de har ingen anledning att vara snälla mot oss som nästan utrotade dem genom att tillverka bävermössor på 1800-talet. Kanske kommer de i en avlägsen framtid att mutera och ta makten, likt uttrarna som i ”South Park”-avsnittet ”Go God go” utvecklar en egen civilisation och på 2500-talet för ett blodigt krig mot mänskligheten.

Men den här krabaten ser sympatisk ut. Vi fortsätter stirra på varandra i några sekunder. Till slut försvinner den ner i vattnet igen och jag går hem för att jobba flitigt som en bäver.

