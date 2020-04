Fredrik Strage: Bill och Teds snälla läxa kan vi behöva lära oss igen

Minns ni när allt var bra? Inte före covid-19, alltså, utan för 30 år sedan. Före den smärtsamma insikten att vårt sätt att leva skulle leda till undergången, när Berlinmuren just hade fallit och det verkade som om liberalism och marknadsekonomi skulle göra oss lyckliga för evigt.

Den dumma glädjen uttrycktes i Francis Fukuyamas bok ”Historiens slut och den sista människan” 1992. Och tre år tidigare i en film som inte var lika analytisk men definitivt dum och glad: ”Bill & Ted's excellent adventure”.

I den får två klent begåvade killar, spelade av Alex Winter och Keanu Reeves, en historieläxa: att redovisa vad forna tiders människor skulle tycka om dagens amerikanska samhälle. Bill och Ted vet så lite om historia att de tror att Caesar var ”en snubbe som gillade att klä sig i sallad”. De har bara koll på rock och drömmer om att deras band Wyld Stallyns ska slå igenom och jamma med idolen Eddie Van Halen.

Om Ted får underkänt hotas han av militärskola, vilket skulle bli slutet för bandet. Pressen ökar ännu mer när en man från framtiden anländer i tidsmaskin (maskerad som telefonkiosk) och säger att de måste klara provet eftersom civilisationen år 2688 är helt baserad på Wyld Stallyns musik. Lösningen blir att resa i tiden och fylla telefonkiosken med historiska figurer som de kan ta med till lektionen.

Alla som de kidnappar lär sig att deras egna epoker inte kan mäta sig med livet i det sena 1980-talets USA. Den sanna lyckan finns i en shopping mall, kapitalismens tempel, där Djingis khan testar basebollträn i sportaffären, Beethoven spelar på en synthesizer, Napoleon äter glass, Sokrates raggar brudar och Jeanne D'Arc byter katolicismen mot aerobics.

I en artikel på sajten Post45 skriver litteraturprofessorn Christy Wampole att Bill och Teds sätt att göra läxan påminner om dagens studenter som ofta bara kopierar vad de hittar på nätet, i stället för att beskriva det med egna ord. Tidsmaskinen gör, likt smarta telefoner, att vi inte behöver minnas något. Christy Wampole stör sig också på att filmen omfamnar Reaganeran och dess marknadsliberalism.

Efter klimatdebatten, covid-19 och den massdöd som drabbat den amerikanska shopping mall-kulturen är det dock lätt att sakna det sorglösa konsumtionssamhälle som skildras i ”Bill & Ted's excellent adventure”. Även om det var en ansvarslös tid så förordade Bill och Ted godhet och glädje, bäst sammanfattat i deras motto ”be excellent to eachother and party on, dudes”.

Nostalgi lär genomsyra den tredje Bill & Ted-filmen med planerad premiär i augusti. I ”Bill & Ted face the music” har de två vännerna blivit medelålders men fortfarande inte haft några framgångar med sitt rockband. När ett budskap kommer från framtiden om att Wyld Stallyns omedelbart måste skriva en låt som ska rädda universum börjar Bill och Ted att leta efter det perfekta riffet.

Dessvärre har rock'n'roll blivit omodernt. Bill och Ted riskerar att känna sig lika passé som Eddie Van Halen gjorde när han i fjol gick på en konsert med metalbandet Tool. Ett av deras fans kom fram och bad gitarrguden om hjälp att ta en bild – utan att ha en aning om vem han frågade.

Ett sympatiskt drag hos Bill och Ted är också att deras dumhet inte kombinerades med tvärsäkerhet, vilket är vanligt nu för tiden. I första filmen läser de Sokrates tes ”den enda sanna visdomen är att veta att du inte vet någonting” och utbrister ”that's us, dude”.

Duons comeback kommer förhoppningsvis att inspirera människor till att bli mer excellenta mot varandra. Filmens Instagramkonto uppdaterade nyligen deras motto till: ”Var excellenta mot varandra och tvätta era händer.”

