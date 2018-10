Fredrik Strage: Därför brinner Stockholm för en trygg olympiad 2026

Hej Internationella olympiska kommittén!

I somras visade en rapport från konsultbyrån Reputation institute att Sverige har högst anseende i världen. För en månad sedan rapporterade FN:s utvecklingsorgan UNDP att vi är det sjunde mest utvecklade landet. Reseguiden Lonely planet tycker att Sverige är det fjärde bästa turistmålet.

Men vi nöjer oss inte med det. Vi måste helt enkelt få arrangera vinter-OS för att få hit ännu fler turister. ”Det är en möjlighet för Stockholm och huvudstadsregionen att profilera sig ännu starkare ute i världen”, säger VD:n för Stockholms handelskammare till DN. Och nu har vår huvudstad äntligen utsetts till en av tre kandidater för vinterspelen 2026.

Vissa gnällspikar påstår att det är viktigare att pengar går till sjukhus och skolor. Men de fyra miljarder som spelen skulle kosta skattebetalarna kan knappast användas till något bättre än att rusta upp Hammarbybacken och bygga ännu fler arenor. Och särskilt dyrt lärt det inte bli. Politikerna i Stockholm är nämligen jättebra på att pruta. Nyligen behövde de bara betala 42 miljoner för att lägga två kilometer konstsnö vid Ågesta friluftgård.

Vår ansökan måste dock kompletteras med den obligatoriska statliga säkerhetsgarantin för ”allmän säkerhet på gator och torg”. Därför vill jag redan nu försäkra Internationella Olympiska kommittén om att Sverige är ett föregångsland när det gäller trygghet. Vi brinner verkligen för allmän säkerhet på gator och torg.

På tal om att brinna så har vi en idé om att den olympiska elden ska tändas av molotovcocktails kastade av barn från Stockholms förorter. Invigningsceremonin har temat Nordic battle royal och inkluderar ett möte mellan idrottsföreningarna AFA, NMR, Black cobra, Bandidos och Firman boys där även publiken får delta. Interaktivitet är viktigt för ett modernt idrottsevenemang. Därför kommer handgranater, tårgasspray, eldkastare, automatvapen och vikingasvärd att vara tillåtna under Nordic battle royal. Hillebarder lånas från Livrustkammaren för att lyfta fram det svenska kulturarvet.

Vi vill passa på att dementera de uppgifter som spridits om att vårt land är en grogrund för islamistisk terror. De hundratals jihadkrigare som återvänt från kriget i Syrien är inte det minsta farliga. Många av dem kommer att delta i vinterspelen där de fått utforma egna sporter som shariasnowboard och isishockey.

Ett ledord inom svensk idrott är mångfald. För att motverka den strukturella rasism som lätt uppstår under vinter-OS, där hudfärgen på deltagarna brukar vara blekare än under sommar-OS, planerar vi därför att bjuda in atleter från länder som vanligtvis inte förknippas med vintersport. I skidskytte tävlar således de alpina föreningarna Boko Haram IF från Nigeria och Jeemah Islamiya från Indonesien. Vi har tillmötesgått deras önskemål att få använda AK-47:or i finalen.

Från Libanon kommer det berömda bandylaget Hizbollah Ballerz. Och al-Shabab, Somalias alpina sällskap, deltar i bobtävlingen med sitt omtalade lag al-Shabob som med hjälp av nordkoreanska atomfysiker tillverkat en extra snabb släde som ska testköras på en nybyggd bana bredvid Forsmarks kärnkraftverk. Den Oscarsnominerade svenska regissören (och skidåkaren) Ruben Östlund har lovat föreviga al-Shabobs inspirerande resa till OS 2026 i en remake av ”Cool runnings”.

Snälla kommitté, låt Stockholm få vinter-OS! Det kommer att bli den bästa och tryggaste olympiaden sedan München 1972.