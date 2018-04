Fredrik Strage: Därför sväljer jag min stolthet som Kylie Minogue-fan

”KYLIE. ELVIS. KANYE. JESUS. LEBRON. OPRAH.” På ett av de tio olika omslagen till 30 Seconds to Mars nya album listas de viktigaste kändisarna i USA. Den Kylie som nämns först heter Jenner i efternamn och är en av de fem omsusade systrarna i reality-tv-serien ”Keeping up with the Kardashians”. Kourtney, Kim, Khloé, Kendall och Kylie är sedan många år stilikoner och globala influencers.

För den som, likt mig, gillar musik är det dock provocerande att namnet Kylie förknippas med någon annan än Kylie Minogue, den australiska discodrottningen som nyligen firade 30 år som artist. Kylie den äldres advokater försökte härom året att hindra Kylie den yngre från att varumärkesskydda sitt förnamn. De slog fast att Minogue var ”en internationellt aktad artist, humanist och bröstcanceraktivist” medan Jenner var en ”andra klassens reality-tv-profil”. Konflikten slutade med förlikning.

Läs fler krönikor av Fredrik Strage

Förra veckan sa Minogue, som är aktuell med sitt 14:e album ”Golden”, att det inte stör henne att folk tänker på ”Keeping up with the Kardashians” när de hör namnet Kylie. Själv vill jag rasa mot denna kulturella förflackning. Men då riskerar jag att förvandlas till en så kallad Kardashian-klagare.

En Kardashian-klagare är en person som betraktar intresset för kändisar i allmänhet, och familjen Kardashian i synnerhet, som ett tecken på att världen blir allt dummare (trots att mänskligheten enligt de flesta forskare blir smartare). Kardashian-klagaren ondgör sig ofta över att människor nu för tiden kan vara kända för att vara kända, utan att reflektera över att den typen av berömdheter funnits sedan 1920-talet.

Såväl sexualkonservativa högerspöken som vänstervridna SJW (social justice warriors) punktmarkerar familjen Kardashian, som blivit något av ett lackmuspapper för vår tids kränkthetskultur. Kim kritiserades nyligen för att ha synts på omslaget till indiska Vogue (”whitewashing”) i en traditionell indisk klänning (”kulturell appropriering”). Att hon beskrev sin senaste frisyr som ”Bo Derek-flätor”, eftersom den blonda skådespelerskan hade sådana i filmen ”Blåst på konfekten” 1979, ledde till anklagelser om ”rasrelaterad okänslighet”. Det gjorde även fjolårets reklambild där hennes hud var mörkare än vanligt (”blackface”).

Rastaflätorna som systern Kendall bar i fjol stämplades som rasistiska, medan de sjukhusfetischistiska bilderna på Kylie i en rullstol ansågs håna funktionshindrade. Klädmärket som Kendall och Kylie driver har anklagats för att stjäla idéer från kineser, mexikaner och gangsterrappare – en mix som de snarare borde applåderas för.

Deras mor Caitlyn Jenner, som tidigare var deras far, har inte haft det lättare. Hon poserade med Steven Tyler från Aerosmith och skrev att de planerade en cover av åttiotalshitten ”Dude looks like a lady” (”transfobisk”). Caitlyn fick veta att hon genom sin kärlek till Aerosmith stigmatiserade transkvinnor.

Problemet är inte klagomålen i sig, utan att mainstreammedier i jakten på klick gång på gång förstorar upp ett begränsat gnäll till en folkstorm. På så vis normaliseras en förment progressiv vänstermoralism som är lika popkulturfientlig som åttiotalets högerkristna rörelse. Det bisarra begreppet ”kulturell appropriering” hör numera till modetidningarnas standardvokabulär.

Därför sväljer jag min stolthet som Kylie-fan och försöker undvika att nynna på ”nah-nah-nah”-slingan ur ”Can't get you out of my head” varje gång jag läser om hennes namne.