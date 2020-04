Fredrik Strage: Den panik andra måste uppfinna är naturlig för Henric de la Cour

En långfredag för nio år sedan korsfäste jag Henric de la Cour. Den svenska gothstjärnan uppträdde på klubben Temple of Love i Västerås. Arrangören hade dekorerat scenen med ett stort träkors och efter konserten kunde vi inte låta bli att ta bilder av Henric i en Kristus-pose med teaterblod i handflatorna och törnekrona på huvudet.

Fotosessionen kändes hädisk. Kanske var det också smaklöst att porträttera just Henric de la Cour på det viset eftersom han har cystisk fibros, en kronisk lungsjukdom som gav honom en förväntad livslängd på cirka 50 år. Men vi kan inte ha vredgat Gud särskilt mycket med bilderna. Ett par år senare inträffade nämligen ett mirakel: Henric visade sig vara en av få cystisk fibros-patienter som kunde behandlas med en helt ny medicin. Hans blandade känslor inför att slippa dö ung, ett öde som han förberett sig på i hela sitt liv, skildrades senare i Jacob Frösséns dokumentär ”Henric de la Cour”.

Eftersom Henric har nedsatt lungkapacitet är han den av mina vänner som jag oroat mig mest för under coronakrisen. Han är också den artist jag lyssnat mest på de senaste veckorna. Jag vet ingen som skrivit så många låtar om en sjukdom. Som frontfigur i grupperna Yvonne och Strip Music, och som soloartist det senaste decenniet, har han vridit och vänt på cystisk fibros – utan att nämna sjukdomen vid namn, han maskerar den som Hon, Kärleken, Parasiten, Drogen och Den Andra Som Man Hatar Men Inte Kan Vara Utan.

Som sångare i Yvonne fick han i början av nittiotalet ibland höra av journalister att han koketterade med sin livsleda. ”Please, ni vet inte vad ni snackar om”, tänkte han. Den panik som andra artister måste uppfinna kommer naturligt för Henric de la Cour. Låtarna är fulla av rader om att bli infekterad, om att det blir svårt att andas. ”Now it's getting too dark to see and my lungs are failing me”, sjunger han på Strip Musics andra album ”Hollywood & Wolfman”.

Den skivan är döpt efter två av stridspiloterna i åttiotalsfilmen ”Top gun”. Henric såg den när han var tolv och drömde om att flyga ett missilbestyckat jaktplan precis som Tom Cruise. Han insåg snabbt att cystisk fibros skulle omöjliggöra en karriär i flygvapnet. Men ibland när han satt med sin inhalator, och andades slemlösande medicin för att mildra symptomen, kände han sig lite som ”Top gun”-piloterna i sina syrgasmasker.

Den jämförelsen återkom Henric till många år senare i titelspåret på ”Hollywood & Wolfman” där rädslan över vad som sker i kroppen förvandlas till rädslan under en flygning. Patienten blir piloten som försöker lugna passagerarna: ”And to your left, the wing is on fire. We'll tell you when the crisis is over.”

Låten ”Hollywood & Wolfman” har undertiteln ”Mörkret över Tranås” men tycks nu, 14 år efter att den skrevs, handla om mörkret över hela planeten. Miljarder människor försöker sitta still, med säkerhetsbältet fastspänt, och andas lugnt trots att det känns som om vi när som helst kan förlora kabintrycket och störtdyka.

Själv hanterar jag min oro genom att gå hem till Henric de la Cour med ett par kinesiska munskydd som jag fått i present. ”Jag vet inte hur effektiva de är”, säger jag och lägger paketet på marken så att vi inte ska vidröra varandra. ”Tack”, säger Henric som odlat ett karantänskägg och ser mer messiansk ut än någonsin. Han berättar att bara en av de totalt 20 cystisk fibros-patienter som fått corona behövt ligga i respirator. Han kommer att fixa det här, tänker jag och lyssnar på ”Hollywood & Wolfman” hela vägen hem: ”Put on your mask and please remain seated. We'll tell you when the worst is over.”





