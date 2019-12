Fredrik Strage: Detta måste mina barnbarn få höra om

”Ni kommer att berätta för era barnbarn om det här!” ropar Kanye West när han spelar på Bråvallafestivalen 2014. Han har nyligen slutat jämföra sig med andra musiker och i stället sagt att han är på samma nivå som William Shakespeare, Walt Disney och Djingis Khan. När han sparkar igång konserten med ”Black skinhead”, en flämtande legering av stål och muskelmassa producerad av Daft Punk, känns Kanyes hybris rimlig. Jag kommer att berätta för mina barnbarn om det här.

Vad mer ska jag berätta om tiotalet? EDM, förstås, electronic dance music eller studentflakshouse på svenska. En genre vars mest framgångsrika artister älskade Daft Punk – men skapade en så kommersiell och slätstruken version av house att deras franska idoler utformade sitt album ”Random access memories” som ett fuck you åt den scenen, ett elitistiskt debattinlägg om att riktig dansmusik inte gjordes på en laptop utan i en dyr studio med professionella musiker.

Jag ska också berätta om Avicii och hur svårt det var att intervjua en så blyg person. Hans tafatta Ted Gärdestad-aura fick mig att beklaga bristen på riktiga rockstjärnor inom dansmusik, ända tills Sebastian Ingrosso från Swedish House Mafia försökte få mig att halsa tequila på en efterfest. Jag: ”Nej tack. Jag måste upp tidigt i morgon.” Sebastian Ingrosso: ”Det måste jag också. Men jag fixar det. Det är därför vi är där vi är och du är där du är.” Jag hade kunnat kyssa honom för att han räddade min artikel.

Annars var de röjigaste artisterna brudar: Miley Cyrus, Little Jinder, Elliphant, Rihanna, Rein, Rebecca & Fiona, Katy Perry, Icona Pop, Demi Lovato, Cardi B, Azealia Banks. ”The future is female”, som det stod på en t-shirt som Johanna Söderberg hade på sig när First Aid Kit medverkade i Filip & Fredriks presidentvalvaka 2016. Jag var också där och lika glad som systrarna Söderberg över att USA skulle få sin första kvinnliga president. Filip & Fredrik frågade vad vi trodde om valresultatet. ”Jag hoppas att det blir mer spännande än jag tror att det blir”, svarade jag. Och nog blev det spännande.

Jag ska berätta om hiphoppen som jag trodde skulle bli revolutionär efter att en högerextrem clown flyttat in i Vita huset. I stället blev den nihilistisk och narkotisk – i alla fall den hiphop som kändes genuint modern, den som flippade ut så hårt att dess gamla fans blev förvirrade. Nästan all annan popkultur präglades av nostalgi: återföreningar, nyinspelningar, uppföljare. Omedvetet sökte jag också en sorts trygghet och lyssnade kanske lite för mycket på den åttiotalsfetischistiska genren synthwave, eller på unga technoartister som likt Perturbator och Gesaffelstein rebootade mina tonår ungefär som JJ Abrams gav nytt liv åt ”Star wars”.

Barnbarnen ska också få höra ”Video games”, Lana Del Reys genombrottssingel som på samma gång lät uråldrig och modern. ”The gangster Nancy Sinatra”, som skivbolaget kallade henne, kändes som en typisk dagslända men blev decenniets drottning av depp – medan Kanye West var dess kung av jidder. De möttes i Versailles när hon sjöng på hans och Kim Kardashians bröllop. Efter att Trump tagit plats i Vita huset blev Lana och Kanye osams. Hon oroade sig som liberal feminist för vart världen var på väg. Han omfamnade högerextremism och evangelism.

Jag ska spela hans gospelskiva ”Jesus is king” för barnbarnen (de lär nog ha somnat vid det här laget, i en utbombad ruin där vi gömmer oss för Terminator-robotarna). Sedan ska jag förklara att Lanas melankoli hade ett hoppfullt eko medan Kanyes Kristus-komplex kändes hotfullt, som en varning om att vi inte skulle få uppleva det glada tjugotalet utan gå direkt till en repris av 1930-talet.

