Fredrik Strage: Drive-in-bion har fått ett grymt uppsving under coronakrisen

Under hela vår USA-semester tjatade jag om att få se ”Conan barbaren” men den var barnförbjuden och jag var nio. Andra föräldrar skulle nog ha sagt till sina barn att det var olämpligt för dem att se Arnold Schwarzenegger klyva folk med svärd. Min pappa sa: ”Fredrik, jag har en idé. Vi går på drive-in-bio! Där kan de inte kolla åldern på besökarna.”

Så en kväll i juni 1982 körde vi till Valley Drive-In, en drive-in-biograf i Oceanside söder om Los Angeles. Min lillasyster och jag gömde oss under en filt i baksätet. Vi vågade inte kika fram förrän pappa parkerat bilen framför den enorma duken som höjde sig mot den kaliforniska skymningen.

När det blivit mörkt satte filmen igång. Mitt hjärta bultade i takt med Basil Poledouris soundtrack som lät pampigt även genom den skruttiga drive-in-högtalare som vi hakat fast på vår bil. Två timmar av blod, eld och död senare hade jag en ny favoritfilm (den är fortfarande topp 25 för mig) och jag älskade att drive-in-bio kändes så amerikanskt.

Redan på sjuttiotalet fick denna tradition ett retroskimmer tack vare ”Grease”, ”Sista natten med gänget” och andra skildringar av femtiotalet, eran då det fanns över 4000 drive-in-biografer i USA och tonåringar rullade dit för att hänga och hångla. Fenomenet försvann när multiplexsalongerna tog över på åttio- och nittiotalet. Många drive-in-dukar blev stående som sorgsna monument över en svunnen era. Valley Drive-In i Oceanside, där min familj såg ”Conan barbaren”, stängde 1999 och revs 17 år senare. Jag kände ett litet hugg i hjärtat när jag såg bilder av den övergivna parkeringen.

De senaste månaderna har bilburen bio fått ett oväntat uppsving på grund av coronaviruset. Medan vanliga salonger tvingas stänga på grund av smittrisken blir drive-in-biograferna, där publiken inte lämnar sina fordon, ett tryggt alternativ. Amerikanska visningar är slutsålda för första gången på decennier. I Sydkorea och Tyskland har de också gjort comeback, liksom i Göteborg och Linköping där biobesökare de senaste veckorna har parkerat vid Bananpiren respektive rockklubben Skylten.

Mest uppseendeväckande är dock World Club Dome Drive-In, den klubb som arrangeras på drive-in-biografen Autokino i Düsseldorf. Dit kör klubbkids för att rejva utan att bryta den sociala distansen. Härom veckan uppträdde Stuttgart-dj:n Le Shuuk som bjöd på eldkastare, lasershow och tämligen ostig techno medan folk viftade med glowsticks i sina framsäten, tutade med sina signalhorn, flimrade med helljuset och (när partyt verkligen kom igång) tomgångskörde en smula. ”Achtung! Nu blinkar alla med höger blinker!” ropade Le Shuuk. ”Och nu blinkar alla med vänster!”

För den som helst sitter vid ett drinkbord och bara sittdansar en smula, som folk gärna gör på Stureplan, blir skillnaden mot vanligt klubbande inte dramatisk. Men den som vill utföra fler dansrörelser än stekarveven kan nog uppleva drive-in-rejv som begränsande. Det krävs nya lösningar för att återskapa publikhavets ljuvliga kaos. Möjligen skulle det gå att fixa en moshpit där folk får gasa runt i sina bilar och krocka med varandra som i ett skrotbilsrally.

Hur som helst verkar en ålderstigen underhållningsform få nytt liv. Om pandemin håller i sig kan detta bli framtidens sätt att uppleva kultur. När rockveteranen Bryan Adams, som just ställt in två Sverigebesök, anländer nästa år kanske han får uppträda för en fullsmockad parkeringsplats. Då kommer inte raden ”spent my evenings down at the drive-in” i ”Summer of 69” att kännas nostalgisk längre.

