Fredrik Strage: Grattis, Madonna! Jag älskar att du vägrar ”åldras med värdighet”

Grattis Madonna!

Jag hade tänkt sörja att drottningen av soul ligger för döden, inte fira att drottningen av pop lever, men förra helgen gick jag på ett bröllop där sångerskan Nicole Sabouné och duon Kite gjorde en förtrollande version av din ballad "Frozen". Jag stod där och tänkte på hur märkligt det är att du snart släpper en ny skiva medan dina konkurrenter Prince och Michael Jackson, som också föddes sommaren 1958, inte längre är med oss.

Okej, särskilt märkligt är det kanske inte med tanke på att de gick på fentanyl respektive propofol medan du föredrar quinoasallad. Men jag häpnar ändå över att du står kvar när de andra faller. Till och med Avicii är borta nu. En gång stod du bredvid honom på scen och ropade glatt: "Hur många här har träffat Molly?" Det är slang för MDMA. Och folk sa att det var "ansvarslöst" av dig att koppla ihop dansmusik med droger.

Hur som helst har du tagit så mycket ansvar genom åren – kämpat för gayrättigheter, byggt skolor i Malawi, uppmanat folk att rösta – att du kan göra vilka dumheter som helst med gott samvete. Förutom att rappa och spela in filmer, bör tilläggas. Jag avrådde dig från dessa aktiviteter i ett gratulationsbrev på din 50-årsdag. Ändå gjorde du som femtioplussare en horribel hiphopduett med Nas och regisserade två katastrofala filmer. Att du vägrar inse dina begränsningar är samtidigt inspirerande. Andra artister ger upp när de misslyckas med något gång på gång på gång. Du tänker: "Jag ska klara det. Bitch, I'm Madonna."

Du har inte heller, som jag föreslog för tio år sedan, skrivit din självbiografi. Historien om hur du kom till New York 1978 med 35 dollar på fickan, knegade på Dunkin' Donuts och försökte bli dansare skulle överträffa Patti Smiths "Just kids". Du pratade om den tiden när du tog emot Billboards pris "woman of the year" 2016: "Under mitt första år blev jag rånad, våldtagen på ett hustak med en kniv tryckt mot halsen. Under åren som följde dog nästan alla mina vänner av aids eller droger."

Stämmer det att du en gång skulle sitta hundvakt åt din kompis pudlar och blev så uttråkad att du sprayade "SEX" på den ena och "FUCK" på den andra?

Ännu mer intressant vore att läsa om ditt tidiga nittiotal då din coffeetablebok "Sex" väckte en indignation som får våra tiders näthat att framstå som tafatt. "Jag kallades hora och häxa", sa du i Billboard-talet. "En rubrik jämförde mig med Satan. 'Vänta lite', tänkte jag. 'Kutar inte Prince runt i högklackat med nätstrumpor, läppstift och visar arslet?' Ja, det gjorde han. Men han var man."

Journalisten Ilene Rosenzweigs skrev "The I hate Madonna handbook", full av bisarra anekdoter. Stämmer det att du en gång skulle sitta hundvakt åt din kompis pudlar och blev så uttråkad att du sprayade "SEX" på den ena och "FUCK" på den andra? Eller att du var på fest hos Yoko Ono, gick in i köket där David Bowie och Bob Dylan var mitt uppe i en diskussion, varpå du trippade ut i vardagsrummet och suckade: "Gud vad skönt att det finns folk att prata med här. Det är bara gamla människor i köket."

Det senare är antagligen en skröna (du dyrkade Bowie) men du har ofta varit uppfriskande vanvördig, som när du hotade att spränga Vita huset, sa att du blev kåt av att se Jesus på korset eller bara för skojs skull, instagrammade en bild av dig själv i niqab med texten "it's that kind of day".

Jag älskar att du aldrig blivit tråkig. Jag älskar att du vägrar ägna dig åt den meningslösa aktiviteten "åldras med värdighet". Som 60-åring vill du fortfarande göra sexig pop för ungdomar. Du vill inte tävla mot jämnåriga. Du vill in i ringen mot Ariana Grande, Katy Perry eller Rihanna. Och du kommer antagligen att vinna för bitch, du är Madonna.

