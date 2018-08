Fredrik Strage: Här är mitt soundtrack till ”Once upon a time in Hollywood”

Mamas & The Papas ”California dreaming”, Stooges ”1969” och något från Loves ”Forever changes”, förmodligen ”Alone again or” eftersom stråkarna och mariachitrumpeten påminner om Morricone. Sedan Beatles ”Helter skelter” eller vänta, det blir för uppenbart. Han har ju alltid med något anakronistiskt, som när 2Pac spelades i ”Django unchained”. Vad sägs om Lana Del Reys ”Heroin” där hon sjunger att ”Manson's in the air”?

Förlåt, jag roar mig med att sammanställa ett soundtrack till Quentin Tarantino-filmen ”Once upon a time in Hollywood” som har premiär nästa år. I brist på att tjuvläsa manuset (som läckte till hans tre senaste filmer men den här gången har bevakats noga) fantiserar jag om vilka retrohits som skulle passa ett Tarantino-drama om Manson-morden. Jag är inte ensam om min otålighet. På Spotify finns många ”Once upon a time in Hollywood”-spellistor och Youtube svämmas över av klipp från inspelningen på Hollywood Boulevard, som nyligen fick en makeover för att se ut som 1969.

Leonardo DiCaprio och Brad Pitt spelar en skådespelare och hans stuntman som tidigare hade stora framgångar med en västern-tv-serie. Nu försöker de hitta jobb i det nya Hollywood som efter succén ”Easy rider” bryr sig mer om marijuana och lsd än om cowboys och indianer. Den avdankade actionhjälten bor granne med skådespelerskan Sharon Tate. Enligt Tarantino påminner ”Once upon a time in Hollywood” om ”Pulp fiction”, vilket nog innebär att flera historier sammanflätas. Han har också sagt att det inte i första hand är en film om morden på Sharon Tate och hennes vänner, men Charles Manson och hans blodtörstiga blomsterbarn kommer säkert att dyka upp.

Att beskriva Manson som en hippie är förstås orättvist. Han var en sektledare, seriemördare och rasist vars idéer hade ytterst lite med fred och kärlek att göra. Målet med morden var att inspirera de svarta till att göra uppror, en revolt som han kallade ”Helter skelter”. När de gjort uppror skulle han och resten av sekten, som gömt sig i en grotta, träda fram och härska över mänskligheten.

Läs fler krönikor av Fredrik Strage

Manson var en medelmåttig musiker vars framgångar inskränkte sig till att Beach Boys spelat in en av hans låtar. Att han gick från musik till massmord, och fick sina lärjungar att skriva Beatles-citat på väggarna med offrens blod, gjorde honom till en popkulturell ikon — även i konservativa ögon. Han bevisade att sextiotalets dröm om frihet ledde till ondska.

Rolling Stone satte Manson på omslaget 1970. ”The incredible story of the most dangerous man alive”, löd rubriken. Snart fick han, likt Che Guevara, ett evigt liv som t-shirt-tryck. 2015 gifte Manson sig med ett 53 år yngre fan, men skilde sig efter att ha fått reda på att hon planerade att ställa ut hans lik på ett seriemördarmuseum. I höstas dog han, 83 år gammal, och under kremeringen spelades Beach Boys ”Never learn not to love” och Guns N' Roses ”Look at your game girl” (som båda är Manson-låtar).

Även om Tarantino inte fokuserar på Manson så kommer den nya filmen knappast att minska den tvivelaktiga hypen. Nästa år har det gått 50 år sedan morden. Men det kanske inte ens blir några mord i filmen? Titeln ”Once upon a time in Hollywood” markerar att det är en saga, precis som texten "once upon a time in nazi occupied France" i början av ”Inglourious basterds” antydde att Tarantino skulle ta sig stora friheter med historien.

Och om det är en saga så borde soundtracket nog inkludera den ”Alice i underlandet”-inspirerade syrahymnen ”White rabbit” av Jefferson Airplane. Plus lite tarantinsk sextiotalssoul som ”Ready or not here I come” med The Delfonics. Eller kanske ”Kick out the jams” med MC-5, ”Break on through” med The Doors eller...