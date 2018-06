Fredrik Strage: Hur ska den nya ”Rocky”-filmens tittare förhålla sig till det ryska hotet?

“I got, I got, I got, I got loyalty”, rappar Kendrick Lamar medan Adonis Creeds boxhandskar viner genom luften. Hiphoppen i “Creed 2”-trailern är lika nervig som Survivors “Eye of the tiger” i “Rocky III”.

Sedan syns en målning av Adonis far, boxaren Apollo Creed som Rocky fajtades mot i de första två filmerna, blev kompis med i den tredje och såg dödas av den sovjetiske boxaren Ivan Drago, spelad av Dolph Lundgren, i den fjärde. “Jag var rädd att jag inte kunde leva upp till förväntningarna”, säger Adonis Creed som, tränad av Rocky, blev proffsboxare i den första “Creed”-filmen (som också är den sjunde i Rocky-sagan).

Kendrick Lamars rap fortsätter medan Adonis pucklar på en boxboll: “I got, I got, I got, I got loyalty inside my DNA”. Han står vid sin fars grav. Han skuggboxas på botten av en pool. Han säger att han vill “skriva om historien”. Sedan joggar hans motståndare in på en gigantisk arena, genom en allé av eldkastare. Han bär en röd munktröja och på ryggen står det: “DRAGO”. Exakt där slår “Creed 2”-trailern knockout på mig.

Det går förstås att tänka sig en mer intellektuell intrig än att Apollo Creeds son ska hämnas sin fars död genom att möta Ivan Dragos son. Särskilt med tanke på att Apollo dog på ett så korkat vis. Alla varnade honom för att kliva in i ringen med den sovjetiska stridsmaskinen. Apollo hade inte gått en match på fem år. Och hans uppvärmning bestod av ett långt dansnummer med James Brown, vilket gjorde att han var utmattad redan innan första ronden satte igång. När det var uppenbart att han skulle bli slarvsylta sluddrade han till Rocky: “Stoppa inte matchen, vad som än händer.”

“Rocky IV” är den ultimata patriotiska kitschfesten. Den hade premiär 1985 och vände sig till en publik som hatade kommunister och älskade att vråla: “USA! USA! USA!” Märkligt nog var filmen spännande trots att affischen visade en blodig Rocky som firade segern insvept i amerikanska flaggan. Efter 33 år blir jag fortfarande rörd av att ryssarna – utan någon som helst anledning – byter sida och börjar heja på Rocky.

Lika hjärtevärmande idiotiskt är Rockys segertal som avslutas med ett Barack Obama-liknande: “If I can change and you can change, everybody can change!” Detta får Sovjetunionens nye ledare Michail Gorbatjov att resa sig och börja applådera. Rocky lyckas på egen hand avsluta kalla kriget, vilket till och med imponerar mer än att hans huvud står pall för hundratals slag från Ivan Drago, som enligt filmen slår tre gånger så hårt som en vanlig slugger (forskare vid Sahlgrenska har visat att en enda träff från en proffsboxare motsvarar ett sex kilo tungt bowlingklot i 30 km/h).

Sonen Viktor Drago slår antagligen ännu hårdare i “Creed II”. Den stora frågan är dock hur den nya filmen ska hantera politiken som genomsyrade “Rocky IV”. 2018 är det oklart om amerikanska patrioter bör betrakta Ryssland som vän eller fiende. Den nya filmen kan bli intressant om den skildrar denna osäkerhet.

Putins intrigerande despotism gör att många saknar Gorbatjov, som kändes mer pålitlig. Inför fotbolls-vm har ölmärket Tecate gjort en reklamfilm där mexikanska landslaget tränas av Stallone. På en sibirisk bar hamnar spelarna i konflikt med ryssar som leds av en lång, blond man: Dolph Lundgren. Stallone kliver fram och alla tror att det ska bli en våldsam fajt. De biffiga seniorerna höjer knytnävarna men hälsar i stället glatt på varandra. Och bartendern – en äldre man med glasögon och stort födelsemärke på flinten – börjar applådera.