Fredrik Strage: Ibland måste man ta hjälp av stenade amerikaner för att kunna skratta

Min vän George tillhör, på grund av sina hjärtoperationer, en covid-19-riskgrupp. Han har suttit isolerad i fyra månader. Vi hörs bara på telefon och då ljuder alltid amerikanska tv-komedier i bakgrunden, mest ”Big bang theory”, ”Vänner” och ”How I met your mother”. De är, som bäst, småkul. ”Varför tittar du jämt på halvdana sitcoms med pålagda skratt?” frågar jag. ”Varför tittar du inte på något som är riktigt roligt? Som 'South Park' eller något av Sacha Baron Cohen?” George svarar att han inte är ute efter att skratta. Han vill bara inte att det ska vara tyst. ”Jag har 'Vänner' på i bakgrunden så att jag inte känner mig så ensam. Jag har kört igenom alla säsonger sju gånger. Tv-skratten får det att kännas som om jag är ute bland människor.”

Kanske har burkskratt, ”canned laughter”, i tv-serier alltid fyllt den funktionen. Själv håller jag med Groucho Marx som en gång sa att tekniken mest underlättar för lata manusförfattare. Nyligen häpnade jag över att Sacha Baron Cohens första Ali G-sketcher från 1998 hade pålagda skratt. Jag reagerade inte på den tiden eftersom mitt gapflabb överröstade ljudspåret. Yngre tittare, som nu upptäcker Ali G på Youtube, blir så provocerade av de pålagda skratten att de utkräver blod i kommentarfältet.

Förra helgen infiltrerade Sacha Baron Cohen en festival arrangerad av The Washington State three percenters, en militant högerextrem organisation. Han var maskerad som countrysångare i bonniga snickarbyxor och fick delar av publiken att sjunga med i en tvivelaktig trudelutt om coronaviruset: ”Liberals, what we gonna do? Inject them with the Wuhan flu! /.../ Chinese people, what we gonna do? Nuke them up like in World War 2!” Genom att ge en anonym donation till evenemanget lyckades Baron Cohen få dit egna säkerhetsvakter som stoppade arrangörerna när de försökte avbryta framträdandet. Antagligen håller han på att göra en andra säsong av sin tv-serie ”Who is America?”, där han tidigare maskerat sig som den israeliske säkerhetsexperten Erran Morad, den vänsterliberala genusvetaren Nira Cain-N'Degeocello, den förvirrade konspirationsteoretikern Billy Wayne Ruddick Jr (som driver ett ”truthbrary”, inte ett ”lie-brary”) och den finske youtubaren OMGWhizzBoyOMG.

”Who is America?” drar ner brallorna på det vapentokiga, rasistiska och skogstokiga USA. Politisk satir blir inte bättre än när Erran Morad får högerspöken att marknadsföra Gunimals, gosedjur med inbyggda pistoler avsedda för barn. Eller när en Trump-lakej blir imponerad av OMGWhizzBoyOMG:s glada babbel om att bunkra vapen inför det kommande raskriget.

Men jag har bara sett klippen ur ”Who is America?” ett par gånger, inte hundratals som Sacha Baron Cohens gamla intervjuer. Det beror på att mitt skratt fastnar i halsen. På nollnolltalet var det ofta lite mysigt när Ali G, Borat eller Bruno härjade runt. Sketcherna visade ett USA som, trots sina brister, var mer vänligt än vansinnigt. Sedan dess har Baron Cohens humor blivit mer brutal. Precis som landet han infiltrerar.

Frankenstein's Lab tittar på ”Who is America?” Foto: Frankensteins lab

För att nå forna tiders lol-styrka behöver jag, paradoxalt nog, hjälp av pålagda skratt. Inte från en maskin utan från Frankenstein's Lab, en Youtubekanal där två killar från Atlanta reagerar på humorvideor. De börjar ofta fnissa redan innan de startat videon (av deras Instagramkonto att döma hänger det ihop med att de röker gräs) och deras ”hahaha” är mer smittande än covid-19. Så jag tittar numera på ”Who is America?” tillsammans med Frankenstein's Lab. Tack vare de stenade muntergökarna kan jag skratta i stället för att bli akut deprimerad.



