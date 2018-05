Fredrik Strage: Inget kan rubba hans hängivenhet och kärlek till Kiss

Tusentals rockfans har berättat om konserten som förändrade deras liv. Få har formulerat sig lika väl som metalsångaren Sebastian Bach i självbiografin ”Mitt liv och Skid Row”, som just gavs ut på svenska. Där minns han sin första Kiss-spelning, den 4 augusti 1979 på Maple Leaf Garden i Toronto.

Sebastian och hans familj har platser högst upp på läktaren, långt från scenen. Men det gör ingenting för han ska äntligen få se sina idoler. ”The hottest band in the world”, som en röst vrålar i högtalarna när ljusen släcks på arenan.

”Plötsligt gör pappa något oväntat”, skriver Sebastian Bach. ”Han tar tag i mig. Lyfter upp mig i famnen. Sedan hoppar han över grindarna ner på konsertgolvet. Han håller mig på samma sätt som han lärt mig att hålla i en fotboll. Som en limpa bröd. Under armen. Vi är långt bak i lokalen. Pappa springer mot scenen så fort han kan. Han duckar och slingrar sig utom synhåll för säkerhetsvakterna. Vi når längst fram i trängseln av 10 000 människor, längst fram på konserten. Jag kan inte fatta att det är sant. I trängseln svingar pappa upp mig på axlarna och i ögonhöjd, bara någon meter bort, står mina hjältar. Kiss!!!!!!!”

Läs fler krönikor av Fredrik Strage

Efter den konserten kan inget rubba Sebastian Bachs kärlek till Kiss. Inte ens att medlemmarna klagar på att det var för mycket småungar på ”Dynasty”-turnén 1979. Inte ens att Gene Simmons skäller ut Sebastian för att han är packad på MTV-galan 1989 (då Skid Row blivit ett större band än Kiss). Inte ens att Paul Stanley blir sur när huvudrollen i Broadway-musikalen ”Dr Jekkyl & Mr Hyde”, som han själv sökt, går till Sebastian. Inför en föreställning får Sebastian veta att Paul Stanley kommit dit för att titta på honom. Han ger allt på scen och tänker att han ska visa Paul sin loge som är täckt av Kiss-affischer. Efteråt knackar hans pappa på dörren: ”Jo, Sebastian. Jag vet inte riktigt hur jag ska säga det här men Paul gick i pausen.”

I mitten av nittiotalet får Sebastian chansen att samarbeta med sin favoritmedlem: gitarristen Ace Frehley. Han blir hembjuden till sin idol för att skriva en låt. Sebastian kommer på versen, refrängen och bryggan. Hans hjälte bidrar bara med ett riff. Ett par år senare hör Ace av sig och säger att låten de gjort ihop ska vara med på det återförenade Kiss comebackalbum ”Psycho circus”. Den stryks till slut men Sebastian är ändå överlycklig. The hottest band in the world är tillbaka!

2009 släpps Ace Frehleys soloalbum ”Anomaly”. ”Jag kan knappt bärga mig”, skriver Sebastian Bach. ”Nya Ace-albumet är ute! Det borde fan vara nationell helgdag.” Han lyssnar på skivan i sin Camaro som har en autograf på instrumentbrädan: ”Till Sebastian. Rock on. Ace Frehley.” Efter några sekunder inser han att första låten är den han skrev ihop med Ace. Han är nära att spricka av stolthet. Sedan tittar han i cd-häftet. ”Written by Ace Frehley”, står det under låten. Inget mer.

Sebastians kompisar säger att han borde kontakta en advokat. Men han kan inte. ”Det skulle vara som att dra jultomten inför rätta. Jag älskar Ace Frehley. Det har jag gjort hela livet. Och jag kommer alltid att göra det.”

Denna förlåtande hängivenhet finns hos alla rockfans men är extra stark hos Kiss-supportrarna. På lördag samlas tusentals av dem på Gröna Lund för att se en solokonsert med Gene Simmons, 42 år och fem dagar efter att Kiss gjorde sin Stockholmsdebut på samma scen. Oavsett hur det låter kommer många, likt Sebastian Bach, att känna att de ser det hetaste bandet i världen.