Fredrik Strage: Jag älskar att lyssna på Dolly Style med min dotter

”Lyssna, pappa!” ropar hon när en välbekant speldoseslinga klingar genom Prideparadens dunk. Vi spanar för att se vilket lastbilsflak som satt på Dolly Styles genombrottshit ”Hello hi”. Är det kanske RFSL, QX eller rentav den omsusade gayklubben Backdoor? Nej, låten kommer från ett pyttelitet ekipage: en cykelvagn för barn med skylten ”Prinsessor och enhörningar för kärlek”, där en knatte sitter och vinkar med en Prideflaga.

”Åh, vad gulligt”, säger jag. Min dotter ler men himlar lite med ögonen. Vi har länge hoppats att vårt gemensamma favoritband ska upptäckas av en äldre publik. Även om det är sympatiskt att fansen inte tappat mjölktänderna så borde trions pastelliga discopop tilltala fler, inte minst för att den innehåller så många pophistoriska referenser. I mina öron låter Dolly Style som klassiska girlgroups som Bananarama, TLC eller The Shangri-Las. Att medlemmarna aldrig syns utan blå, rosa eller lila peruk skapar samma mystik som Kiss gjorde med sina sminkningar på sjuttiotalet.

Sju veckor senare ser vi Dolly Style på Konsert & Kongress i Linköping. Det är turnépremiär för The L-O-V-E Tour. ”Hur många konserter med Dolly Style har ni sett nu?” frågar farfar när han ger oss skjuts. ”21”, svarar vi. Den här kvällen är speciell eftersom Molly, Polly och Holly för första gången ska sjunga varsin sololåt på scen. Trions Kiss-influenser märks även här. Det har gått exakt 40 år och fyra dagar sedan medlemmarna i ”the hottest band in the world” släppte soloskivor samma dag. Kiss hoppades att konflikterna i bandet skulle minska om de fick pyssla lite med varsitt soloprojekt. Men snart lämnade trummisen Peter Criss och gitarristen Ace Frehley gruppen. De ersattes på 2000-talet av Eric Singer och Tommy Thayer som bar samma kläder och samma sminkning – ungefär som sju olika sångerskor sedan starten 2015 burit de kulörta perukerna i Dolly Style.

I väntan på att spelningen ska börja tittar jag på gamla bilder där min dotter poserar med sina idoler. Dolly Styles ansikten skiftar under perukerna, först byts Polly ut, sedan Molly, sedan Polly igen, sedan Holly. Alla ler och gör V-tecken. Och allra mest förändras min dotter, från femåring med Mimmi Pigg-diadem till nioåring med skinnjacka och rosaglittriga Dr Martens. Kanske kommer hon snart tycka att Dolly Style är barnsliga. Om bandet når en äldre publik ökar chansen att jag kan fortsätta göra det roligaste jag vet: gå på konsert med henne.

Turnépremiären är en gnistrande mix av Las Vegas-show och Disney On Ice. Dolly Style har för första gången anlitat dansare som i vita pageperuker à la Sia skuttar runt bakom dem. Hollys sololåt ”Red lights” är en rockig Miley Cyrus-dänga, Mollys ”Hush now little baby (VIP)” bygger på den uråldriga vaggvisan ”Hush, little baby” (som Eminem använde i ”Mockingbird”) och Pollys kärlekskranka ”B-A-B-Y” glider fram på ett trapbeat som övergår i marschtrummor och cheerleaderbokstavering. Hon säger till publiken att den senare låten skrevs efter ett ”break up”. Tidigare har hon nämnt att singeln ”Bye bye bby boo” också kom till i samband med ett ”break up”. Uttrycket blir nog, i alla fall för de yngsta fansen, synonymt med kreativitet snarare än med hjärtesorg.

”Be my B-A-B-Y”, sjunger Polly som ett eko av den största girlgrouphitten någonsin (The Ronettes ”Be my baby” från 1963). I finalen rusar min dotter fram till scenen för att i en liten moshpit shuffledansa och samla konfetti. Vi kommer nog att kunna gå på några spelningar till, hon och jag. Även om ett av hardcorefansen som dansar bredvid henne har napp i munnen.