Fredrik Strage: Jag blir orolig för mamma när hon handlar i Berga centrum

Min mor ska handla jordgubbar i Berga centrum. När hon går över parkeringsplatsen kommer en SVT-reporter fram och frågar om hon kan tänka sig att kommentera skjutningen föregående kväll. En ung man sköts i huvudet på parkeringen och klarade sig mirakulöst. I fjol sårades en 35-åring under ett skottdrama i Berga centrum som tillsammans med Skäggetorp, ett annat område i Linköping, blivit slagfält i narkotikakriget mellan de två grupperna Bergagänget och X-Team.

”Jag tycker att det är väldigt obehagligt”, säger min mor. ”Jag brukar handla här för det är närmsta affären. Men jag förstår att det förekommer en hel del här runt centrumet.”

När jag ser mamma i Östnytt, med de gula tegelbyggnaderna i bakgrunden, minns jag första gången vi åkte till Berga. Det var sensommaren 1981 och jag skulle klippa mig. Frisören blev arg eftersom jag hade svårt att sitta still och min mor blev ännu argare på frisören. Mamma mumlade något om ”jävla kärring” när vi åkte hem och jag fick aldrig klippa mig där igen.

Till Berga cyklade jag i stället för att hyra videofilmer och köpa Marvel-serier – underhållning som vid den här tiden ansågs vara så kallad ”skräpkultur”. En gång gick mina vänner och jag i rollspelsföreningen The Zone till fritidsgården i Berga och frågade om vi fick spela i deras lokaler. En skäggig fritidspedagog skakade på huvudet och sa att ”Drakar & demoner” var våldsförhärligande. Besvikelsen mildrades av den stolthet vi kände över att vår hobby tydligen var minst lika farlig som att snusa och köra trimmad moped – vilket de äldre killarna tilläts göra utanför fritidsgården.

”Minns du när vi sprang iväg från gården varje dag?” sjunger Lars Winnerbäck i sin låt ”När Berga blev för trångt”. I Linköpingsskildringen ”Söndermarken” är målet för hans tonårsjag att ”få brudarna från Berga att skratta eller gråta”. Winnerbäck växte upp i radhus i det närbelägna Vidingsjö. Jag bodde i villaområdet Ånestad som bara ligger ett hundratal meter från Berga, men var så förnämt att en grannfru en gång avfärdade Vidingsjö som ”tassemarken”.

Berga var ruffigare och redan på åttiotalet förenat med fara. Skinnskallar samlades ibland för att öla och heila vid Moder Svea-statyn bakom centrum. Mest fruktade var dock Bergagänget, några misfits som för nästan 40 år sedan blev kända under exakt samma namn som dagens värstingar. Bergagänget sniffade lim, slogs med nunchakus och hade uppgraderat från trimmade mopeder till lätta motorcyklar. En kille i min klass påstod att Bergagänget brukade hänga upp sina fiender nakna i tallar och piska dem. Ett par av dem hade rötter i Chile där de lärt sig tortyr av militärjuntan.

Det vore nog bra för alla inblandade om det nya Bergagänget och deras antagonister beväpnade sig med nunchakus i stället för pistoler. Det vore ännu bättre om de skippade våldet och konkurrerade med trygga leveranser och förmånliga erbjudanden som anständiga entreprenörer. Eller sålde något annat än knark. Som en legendarisk rappare en gång uttryckte det: ”Leave the guns and the crack and the knives alone, MC Lyte's on the microphone.”

SVT sätter en luddig liten mikrofon på min mamma och frågar om hon oroar sig för att våldet ska drabba henne. ”Nej, inte alls”, svarar hon. Märkligt nog blir jag orolig när jag ser intervjun. Först förstår jag inte varför. Sedan ringer jag henne och säger: ”Snälla mamma. Du har ju lovat att bara handla från Mathem. Du är 77 år gammal. Du kan få covid-19 i Berga centrum.”

