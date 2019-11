Fredrik Strage: Jag möter en räv mitt i stan och fryser till

Åhléns har den inte. 7-Eleven har den inte. Och på Ica är den slut. Jag letar efter Dirtwater Fox, min dotters favoritläsk som hon vill dricka när vi tittar på ”Stranger things”, men ingenstans hittar jag de små burkarna med en bild av en räv som visar sina huggtänder.

Inne på Coop står flaskor och burkar i långa rader. Jag spanar febrilt efter räven och kan inte låta bli att nynna på Den Harrows italodiscolåt ”Catch the fox”: ”Hey ho, hey, hurry up don't give up till you catch the fox.” Men jag går bet även här. Hon för nöja sig med Fanta, tänker jag och köper en flaska plus chips som jag är nära att tappa när jag kommer ut på trottoaren.

Chocken är så stor att tiden fryser. På andra sidan övergångsstället går en räv. Inte den tecknade Dirtwater Fox-symbolen, alltså, utan en riktig räv med svans och allt utanför Coop på Kungsholmsgatan. Folk på landet behöver förmodligen sjasa bort rävar från trädgården varje morgon men det här är Stockholm City. Jag har aldrig sett en räv förut (inte ens på zoo, rävarna på Skansen är divor som aldrig visar sig). Och den ser oerhört rävig ut: lika rödsprakande som min Firefoxwebbläsare och rödljuset som den stannat vid.

I femte klass hade jag en Wolsey-tröja med en broderad räv på bröstet. Rektorn kom fram till mig och frågade: ”Har du en räv bakom örat?” Jag trodde att han hånade mina utstående öron. ”Om det får plats rävar bakom mina öron så hoppas jag att de biter av dig huvudet, gubbjävel”, tänkte jag.

Senare fick jag reda på att det uttrycket betydde ”listig”. Rävar har ett rykte om sig att vara sluga. Men hur smart är det egentligen att som räv ge sig ut på stan? Även om det är sent på kvällen och glest med folk, riskerar den att bli påkörd av en buss eller förvandlad till pälskrage av körsnären på Scheelegatan. Räven måste ha ett syfte med sitt besök.

Vill den tacka mig för att jag inte flugit under 2019? Vill den varna mig för att klimatuppvärmningen snart gör det omöjligt för den att raska över isen? Eller kanske hämnas för att jag dumpade ett tangentbord i hushållssoporna härom veckan? Senare på kvällen tänker jag att det nog inte är en miljöräv utan ett totemdjur som kommit för att ge mig stöd.

Härom året, efter att ha blivit rörd till tårar på Kolmårdens delfinarium (de pipande krabaterna simmade tryckare till ”My heart will go on”), inbillade jag mig att mitt totem- eller kraftdjur var en delfin. Kanske är det dags att närma sig en ny sorts animalisk andlighet.

”Det vanligaste är att kraftdjuren kommer till oss genom vårt undermedvetna, under exempelvis meditation eller genom våra drömmar”, skriver new age-sajten Lotusblomman. ”De kan också kommunicera med oss genom synkronicitet, det vill säga att vårt kraftdjur dyker upp på flera olika ställen runt omkring oss under kort tid.”

Enligt Lotusblomman händer det att vi av välmenande kosmiska krafter tilldelas ett nytt kraftdjur eftersom vi står inför utmaningar i livet. Tidningen Nära, som ger läsaren ”allt för ditt inre välbefinnande”, skriver att räven som kraftdjur ger oss visdom, smidighet och lyhördhet.

Jag kan säkert ha nytta av de egenskaperna men när räven möter min blick ser jag ingen hjälpsamhet, bara en kall tomhet. Ungefär som räven i Lars von Triers skogsrysare ”Antichrist”. Den som med mörk röst väser: ”Chaos reigns.” Min säger ingenting. Efter att vi stirrat på varandra i en sekund raskar räven vidare. Den nuddar lätt med svansen mot mitt ben för att sedan fara i väg som en röd blixt och försvinna ner i en grop vid ett vägarbete.

