Fredrik Strage: Jag var sjukt skraj för Candyman när jag var liten

Rapparna TheOGM och Eaddy sitter i rockklubben Debasers loge, rullar jointar och tittar på Youtube. De kallar sig Ho99o9 (uttalas ”horror”) och gör en chockerande mix av hiphop, punk och industriskrän. I sina texter väver de samman surrealistiska mardrömmar med våldet på gatorna där de växte upp i New Jersey. Senare på kvällen samplar de Bone Thugs-N-Harmonys ”Mr Ouija”, en låt som frågar andarna i en ouijabräda: ”Will I die of murder? Of bloody murder?”

Just nu är de dock upptagna med en annan blodig andekontakt. Trailern för den nya ”Candyman”-filmen har precis dykt upp. Som skräckfans och gettoskildrare är Ho99o9 alldeles till sig över att regissören Jordan Peele (som satte igång en afroamerikansk skräckvåg med ”Get out” och ”Us”) producerar en uppföljare till klassikern från 1992.

”Candyman” handlar om ett spöke som uppenbarar sig om man säger hans namn fem gånger i en spegel. I stället för högerhand har han en krok som han använder för att sprätta upp sina offer.

– Oh, man, säger TheOGM. Jag var sjukt skraj för Candyman när jag var liten.

Det var jag också – för den spöklek som inspirerade filmen. I lågstadiet brukade mina klasskamrater och jag låsa in oss på skoltoaletten, släcka ljuset och titta in i spegeln medan vi sa: ”Svarta madame, svarta madame, svarta madame, kom fram.” Det var beckmörkt men förr eller senare ropade någon ”jag ser henne” varpå alla gallskrek och sprang ut.

På engelska kallas leken Bloody Mary och låg till grund för spegelscenerna i Bernard Roses filmatisering av ”Candyman”, en novell av Clive Barker som saknar lockramsan och utspelar sig i Liverpools fattigaste kvarter, inte i det beryktade Cabrini-Green-området i Chicago.

Det var också Bernard Rose som bestämde att Candyman skulle vara svart och gav honom en bakgrundshistoria: han var son till en förmögen köpman, utbildade sig till konstnär, förälskade sig i en vit kvinna, gjorde henne gravid och lynchades av rasister som sågade av hans hand, ersatte den med en krok, smetade in honom med honung och lät bin sticka ihjäl honom.

Tony Todd som ”Candyman” i Bernard Roses skräckklassiker från 1992. Foto: TT

Andra saker som gjorde ”Candyman” till ett mästerverk var att riktiga insekter användes under inspelningen (Tony Todd, som spelar huvudrollen, fyllde sin mun med hundratals bin), att Virginia Madsen, som spelar hjälten, hypnotiserades för att få fram en frusen fasa och att Philip Glass skrev den förtrollande musiken.

Jag älskade filmen så mycket att jag under ett besök i Chicago för 20 år sedan tog en taxi till Cabrini-Green för att se Candymans kvarter. Då hade stora delar rivits. De sista hyreshusen försvann 2011, fyra år efter att Kanye West varit där och spelat in sin video ”Homecoming”.

Gentrifieringen av området ska skildras i den Jordan Peele-producerade uppföljaren som regisseras av Nia DaCosta och får premiär i juni. I den återser vi Anthony McCoy, bebisen som kidnappades av Candyman i första filmen, och nu är konstnär som intresserar sig för myten om mannen med krok. Storyn kommer att spegla rasismen i det moderna USA och dra paralleller mellan lynchningar och polisens dödsskjutningar av unga svarta män.

Många lär snart tävla om vem som vågar stå framför spegeln och säga: ”Candyman. Candyman. Candyman. Candyman. Candyman.” Ett gäng tjejer gör det i trailern som innehåller allt man kan önska sig: bin, blod, Philip Glass pianoslinga och (ett genialiskt musikval) Destiny's Childs kärlekskranka hit ”Say my name” som plötsligt låter som det otäckaste som någonsin spelats in.

Läs mer:

Jordan Peele: ”Dubbelgångare har alltid skrämt mig”

Recension: Fascinerande dubbelgångarskräck i mästerliga ”Us”

Läs fler krönikor och andra texter av Fredrik Strage