Fredrik Strage: Jag vill leva i en värld där Kiss-fans existerar

Jag besöker Skövde, ”stan som ingen behövde” enligt en gammal slogan, men jag behöver faktiskt besöka stadsmuseet för att se ”Kiss – the exhibition”. I en timme stirrar jag på scenkläder, dockor, tuggummiförpackningar, guldskivor, flipperspel och hundratals andra prylar som Kiss-samlaren Alexander Johansson från Falköping ställer ut.

Till höjdpunkterna hör en aldrig såld japansk turnétröja från 1997 vars budskap (”SETTING HIROSHIMA ON FIRE”) uppfattades som anstötligt, en grönluden svans som satt på trummisen Peter Criss discokostym från 1979 och en drakklo i gummi som trillat loss från Gene Simmons monsterboots.

Jag är inget större Kiss-fan. Som tioåring älskade jag albumet ”Lick it up”, som dj brukar jag ofta spela ”Charisma” och ”New York groove” och som t-shirtsamlare älskar jag deras logotyp och bär ofta min vintagetröja från ”Hot in the shade”-turnén. Men jag har bara sett dem live en gång (Stockholms stadion 2008) och funderade inte ens på att åka till festivalen Sweden rock där de i kväll genomför sin 29:e Sverigespelning.

Att se Paul Stanley mima till förinspelad sång (hans stämband gick i pension för flera år sedan) är måttligt underhållande. Och det känns fortfarande konstigt att gitarristen Tommy Thayer och trummisen Eric Singer uppträder i samma sminkning som originalmedlemmarna Ace Frehley och Peter Criss.

Däremot smittas jag av Kiss-fansens entusiasm. Nyligen gav de båda kissologerna Alex Bergdahl och Carl Linnaeus ut boken ”Kiss – partners in crime” där de skriver om sitt, milt sagt, passionerade förhållande till gruppen: ”När vi får frågan om vi gillar Kiss vet vi i ärlighetens namn inte vad vi ska svara. Det är som att fråga om vi gillar att andas.”

Författarna är den typen av fans som inte nöjer sig med vanliga Kiss-tröjor utan trycker egna med texten ”10 East 23rd Street”, adressen till bandets första replokal i New York. De besöker givetvis ”denna allra heligaste av platser”, som numera är ett kontor, och publicerar en exakt ritning så att vi ska veta var toaletten och städskrubben låg i rummet där Kiss skapades.

Besattheten är underhållande även för läsare som, till skillnad från Alex Bergdahl, inte hälsat på Ace Frehley med orden: ”Du är min Gud!” Här finns massor av besynnerliga detaljer, som att Kiss 1978 övervägde att inkludera Marvelskurken Dr Doom och ett levande lejon i sin scenshow, eller att SVT-programmet ”Bälinge byfest” 1980 försökte få Olof Palme och operastjärnan Kjerstin Dellert att intervjua bandet (båda tackade nej).

På Kiss-utställningen i Skövde kan man se Gene Simmons klo. Foto: Fredrik Strage

Medan Kiss alltid strävat efter att vara störst, bäst och rikast är deras fans ofta intresserade av flopparna som bandet själva vill glömma. Ögonblicken i Kiss historia som fascinerar dem mest är inte klassikerna som ”Alive!” och ”Destroyer”, utan den hybris som trädde in mot slutet av sjuttiotalet när bandet inbillade sig att de kunde sälja fyra gånger så mycket genom att varje medlem gav ut ett soloalbum, i stället för att de gjorde en skiva ihop. Det längsta kapitlet i ”Partners in crime” handlar om katastrofen ”The elder”, en rockopera vars handling inte ens Kiss själva begrep.

Nu är bandet ute på sin End of the road world tour. Kvällens konsert på Sweden rock kan vara den sista i Sverige. Alex Bergdahl och Carl Linnaeus bryr sig inte särskilt mycket om vad bandet gör nu för tiden men skriver med visst vemod att de snart för första gången ”kommer att leva i en värld där Kiss inte längre existerar”. Själv är jag nöjd så länge jag lever i en värld där Kiss-fans existerar.

