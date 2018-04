Fredrik Strage: Junior Brielle förkroppsligar allt jag älskar med popmusik

När den robynskt pulserande synthbasen klingat ut kastar Gabriel Röhdin sin laptop i golvet. I motljus svingar han sin MacBook Pro över huvudet, precis som Paul Simonon gör med sin bas på omslaget till The Clashs ”London calling”.

I samma sekund trycker min kompis igång slowmotionfunktionen på sin mobilkamera. På scenen smashas datorn så snabbt att folk knappt hinner reagera. På skärmen som hålls upp framför mig sker förstörelsen långsamt och graciöst — likt ett mål som visas i repris under en tv-sänd fotbollsmatch, som om detta ögonblick redan var medvetet om sin rockhistoriska betydelse.

Bröderna Gabriel och David Röhdin, tillsammans Junior Brielle, går av Lilla Hotellbarens scen och en trasig laptop landar vid min dotters fötter. Hon är bara åtta men förstår rock. ”Vi måste få autografer på den här”, säger hon. ”Lätt”, svarar jag och springer till Ica på andra sidan gatan för att köpa en spritpenna. Junior Brielle signerar det spruckna tangentbordet och vi släpar stolt hem souveniren. ”Den här blir värd hur mycket som helst”, säger jag. "Om vi säljer den på eBay kommer du att kunna plugga på Harvard.”

När vi kommit hem minns jag att Junior Brielle än så länge är ett litet indieband. Men som de sjunger i ”Säg aldrig ditt namn”: ”En dag så ska du bli störst.” Det är något visst med att förälska sig i nya band på våren. De känns lika fulla av potential som knopparna på körsbärsträden i Kungsträdgården. Just nu förkroppsligar bröderna Röhdin från Östersund allt jag älskar med musik. De skriver fulländade poplåtar, de är nyponfräscht söta och har samtidigt en fotbollshuliganig stöddighet. ”Som Marcus och Martinus. Fast coola”, säger min dotter.

Jag spelar debut-ep:n ”Blod” oavbrutet. En av raderna som fastnar är: ”Minns du alla de där coola banden?” Junior Brielle får en lång rad namn att poppa upp i huvudet: Oasis, New Order, Britney Spears, Tough Alliance, Little Jinder, Kent, Nirvana. Samtidigt som de lyfter fram sina förebilder har duon den avundsvärda förmågan som nästan bara nya band besitter: att nollställa allt, få det förflutna att blekna och nuet att spraka.

Andres Lokko skrev om det fenomenet när han gav Daft Punks debutalbum högsta betyg i tidningen Pop: ”Man strävar efter kunskap, efter rötterna och snart sitter man där och lyssnar på 'Gabriel’s trumpet' med The Dinwiddie Colored Quartet från 1902. /.../ [Här är] ett av de där ögonblicken då man inser att allt som sagts och skrivits är fel, att rockhistorien är en enda utdragen lögn, att det enda som betyder något är vad vi har just här och nu. Vintern 1997 har vi Daft Punk.”

Och våren 2018 har vi Junior Brielle. Det är hit vi alltid har varit på väg. Bröderna Röhdins utstrålning för tankarna till The Strokes, garagerockbandet vars genombrott skildras i Lizzy Goodmans bok ”Meet me in the bathroom”. Där får Peter Doherty frågan om vilket band som fick honom att själv vilja spela. Han svarar The Strokes — trots att hans egen grupp The Libertines funnits ett år längre. Överklassbohemerna från New York nollställde rockhistorien.

The Strokes blev aldrig så megastora som alla trodde att de skulle bli. Och kanske kommer Junior Brielle inte heller att bli störst. ”De kanske bara får sina 15 minuter och sedan försvinner de”, som Andres Lokko skrev om Daft Punk. Men just nu... herregud. Jag sitter hemma och beundrar en sönderslagen MacBook Pro för, som Gabriel Röhdin sjunger: ”Baby, coolen är död. Länge leve the cool.”