Fredrik Strage: Klimatkrisen hotar också det självdestruktiva rock 'n' roll-livet

Förra veckan blev jag kallad vänsterbliven, libtard, sojapojke, hippie och havrehora. Jag brukar slippa näthat eftersom jag är vit och utrustad med penis. Trots det fick jag många arga kommentarer när jag sammanställde Spotifylistor med miljövänlig rock på uppdrag av stipendiet Årets hållbara artist. Det delas ut till svenska artister som engagerat sig för klimatet och har tidigare gått till Malena Ernman, Magnus Carlson från Weeping Willows och Annika Norlin.

Eftersom jag sitter i juryn passade jag på att fråga mina följare i sociala medier om vem som borde bli Årets hållbara artist 2020 och få 100 000 kronor (stipendiet finansieras av Grammis och havredrycken Oatly, därav påståendet att jag skulle sälja sex i utbyte mot spannmål).

Så gott som alla arga kommentarer kom från män som gillade kött och motorer. ”Ta livet av dig så minimerar du ditt klimatavtryck”, föreslog en. Problemet med så drastiska lösningar är att jag kanske reinkarneras som en SD-röstande raggare som käkar flintastek och pendlar till Thailand. Den enda tänkvärda kritiken kom från Twitterkontot @draveldravel1 som menade att miljöengagemang kan ha en negativ effekt på rocken: ”Som boomer växte man upp med att de coola musikerna hade cigg i mungipan, kanyl i armvecket, coola kläder och flottig frisyr. De hade gjort en deal med djävulen och tänkte föga på miljön. Årets hållbara artist 1967? Cliff Richard. Grattis!”

Cliff Richard må ha varit en hopplöst mesig artist 1967 – motsatsen till Keith Richards – men spelade tio år tidigare riktig rock'n'roll före någon annan i England. Ändå blir jag orolig av kommentaren från @draveldravel1. Om ökat klimatengagemang leder till att musiker överger den klassiska rock'n'roll-livsstilen vore det tjänstefel av mig att uppmuntra hållbarhet.

Men det handlar inte bara om planetens utan också om rockmytens hållbarhet. Den föddes på 1800-talet när partyknarkande poeter som Lord Byron, Percy Shelley och Arthur Rimbaud förkastade förnuftet och hyllade det vilda och otyglade. Att de fick en publik för sitt utflippande beror till stor del på att en litteraturintresserad borgarklass växte fram. På samma vis blev rockmusiken stor eftersom det på 1950-talet plötsligt fanns massor av tonåringar med fickpengar.

Rock'n'roll-dekadens är ett privilegium, något vi kan ägna oss åt när vi har det bra. Det är ingen slump att historiens mest självdestruktiva och nihilistiska musikgenre, black metal, frodades i ett av världens rikaste länder: Norge.

Klimatkrisen riskerar att leda till fattigdom, svält, krig och naturkatastrofer – omständigheter som gör det svårt att leva ett ansvarslöst rockliv eftersom det blir svårt att leva över huvud taget. Ingen kommer att ha tid att glorifiera undergången, eller beundra bohemerna som säger fuck you till samhället, när det blir skarpt läge.

Dessutom utesluter inte klimatengagemang och självdestruktivt rock'n'roll-leverne varandra. Fråga Marvin Gaye som var på väg in i ett svårt missbruk när han 1971 skrev den miljövänliga soulklassikern ”Mercy mercy me (The ecology)”. Eller det hårdfestande bluesrockbandet Canned Heat vars låtskrivare Alan Wilson blev så deprimerad av föroreningar och skövlad skog att han tog livet av sig 1970.

Om jag, likt @draveldravel1, får rösta på Årets hållbara artist 1967 så väljer jag nog Jimi Hendrix. Det året skrev den dekadenta gitarrguden låten ”Up from the skies” där han sjunger om en döende planet: ”A smell of a world that is burned. Yeah, well. Maybe it's just a change of climate.”



Årets hållbara artist 1967? Foto: Victor de Schwanberg / Alamy

