Fredrik Strage: Knappt någon fnyser längre överlägset åt eurodiscon

1995 skrev Bob Stanley, medlem i den brittiska trion Saint Etienne, en artikel i tidningen Pop där han försvarade en av nittiotalets mest bespottade genrer: eurodiscon. Han menade att den musiken skulle bli historiskt viktigare än exempelvis indierock: ”De fnyser överlägset nu, men om tio år kommer människor som håller sina Elastica- Gene- och Sleeper-skivor nära hjärtat att gladeligen byta allihopa för ett ex av Baby D:s 'Let me be your fantasy'.”

Bob Stanleys teori var ett tidigt exempel på ”poptimism”, att kritiker bejakar hyperkommersiell pop för att framstå som vidsynta. Jag har gjort mig skyldig till det otaliga gånger. Ibland leder poptimismen till att man upptäcker intressant musik. Ibland leder den till att man måste våldtäktsduscha efter att ha försökt hitta försonande drag i ”Smurfhits 7”.

Hur som helst har eurodisco, eller eurodance som dess anhängare hellre säger, postumt blivit den mest omtalade nittiotalsgenren. Det är svårt att veta om den var bra från början eller om den låter bättre nu eftersom den fått ett nostalgiskt skimmer. Knappt någon fnyser längre överlägset.

Eurodiscon dominerar de nostalgiska nittiotalsfestivaler som blivit populära över hela Europa. ”Detta ÄR nittiotalet” säger dessa retrojippon som om andra genrer än eurodisco knappt existerade för 25 år sedan. Den mest hjärndöda musiken blir det officiella soundtracket till ett avantgardistiskt decennium.

Den turnerande festivalen We Love The 90's, som arrangeras för femte gången i sommar, blir förvisso lite mer hiphop genom att i år boka Coolio och The Latin Kings (eller vad man nu ska kalla bandet när bröderna Salazar inte är med på scen). Eurodiscon håller annars den nostalgisugna publiken i ett så hårt grepp att den till och med dominerar det snarlika spektaklet We Love The 2000's som i april förväntas fylla Tele2 Arena i Stockholm (och nästan lika stora lokaler i Malmö och Göteborg).

Om jag tänker på nollnolltalets musik så tänker jag på garagerock, nu metal, electroclash, grime, dubstep och så kallad hatt & blås-indie à la Håkan Hellström. Festivalen We Love The 2000's tänker på Günther, Da Buzz, Kobojsarna och Brandsta City Släckers. Den senare gruppen är kanske representativ för nollnolltalet, vars musikliv präglades av Melodifestivalens comeback som maktfaktor. Och det vore faktiskt kul att se ryska Tatu (eller vad man nu ska kalla duon när Julia Volkova inte är med på scen).

Däremot är det snurrigt att We Love The 2000's väljer Wyclef Jean som huvudartist. Han hade en hit 2006 med Shakiras ”Hips don't lie” men är annars så mycket nittiotal som det går att bli. Bokningarna Boomfunk MC:s (finska eurorappare) och Five (brittisk pojkgrupp) lider av samma kronologiska problem eftersom de gav ut sina mest kända låtar före millennieskiftet.

Det som stör mig mest är dock känslan av att retrofestivalerna trivialiserar hela decennier. Konsertarrangörer som får oss att koppla ihop nittiotalet med Rednex ”Cotton eye Joe” eller nollnolltalet med Günthers ”Tenny weeny string bikini” gör musikhistorien en otjänst.

Det är plågsamt att tänka på unga som ser festivalaffischerna och kanske googlar Brandsta City Släckers för att få ett hum om vilken musik som deras föräldrar gillade. ”Jaha, mamma och pappa var idioter redan då”, tänker ungarna. Sedan lyssnar de garanterat aldrig mer på något som gjorts före 2010. Om We Love The 90's älskar nittiotalet och We Love The 2000's älskar nollnolltalet så borde den kärleken kunna uttryckas på ett lite mer värdigt vis.

Läs fler krönikor och andra texter av Fredrik Strage