Fredrik Strage: Lana Del Rey är i sitt livs form men hennes fans är ökänt skräniga

Om en vecka kommer hon hit. På Lollapaloozafestivalen gör Lana Del Rey sin fjärde Sverigespelning. När jag hörde hennes genombrottssingel ”Video games” för åtta år sedan trodde jag att hon skulle bli en dagslända. Visst höll melankolin Leonard Cohen-klass men många verkade avsky Lana Del Reys ankläppar och svajiga röst.

Efter ett oinspirerat framträdande i tv-programmet ”Saturday night live” trodde jag att hon skulle mobbas ut ur musikbranschen. I stället blev hon decenniets mest begåvade nya stjärna. Nu är hennes repertoar så stor att jag under konserterna blir mer irriterad över alla låtar som hon hoppar över än tacksam över dem som framförs.

På sajten Setlist.fm finns låtlistor från tusentals konserter plus statistik om hur ofta artister spelar material från olika skivor. Där följer jag mina favoriter när de är ute på turné. ”Kul att han kör 'Speedway' i år”, sms:ade jag en gång till en Morrissey-dyrkande vän som var på väg till Tyskland för att se sin idol. ”Jag vill inte veta vilka låtar Morrissey sjunger”, svarade han och lät mig förstå att jag just spoilat konserten. Själv är jag inte lika känslig och kommer i morgon kväll, när Lana Del Rey gör sin första spelning på tre månader, att kolla Setlist.fm för att se vilka låtar vi kan förvänta oss på Lollapalooza.

Förhoppningsvis blir det mycket från ”Norman fucking Rockwell”, albumet som fortfarande inte dykt upp trots att hon under det senaste året läckt mer än ett dussin nya låtar (inklusive tre officiella singlar). Märkligt nog domineras Lana Del Reys låtlistor fortfarande av ”Born to die”, hennes storbolagsdebut.

Det är förstås inget fel på den skivan som hör till decenniets bästa (i alla fall om man räknar deluxeutgåvan ”The paradise edition”). Albumen ”Ultraviolence” och ”Lust for life” är dock precis lika bra, om inte bättre, men representerades med endast två låtar vardera på Lana Del Reys senaste låtlista, medan hela sex spår kom från ”Born to die”. Det var likadant när jag såg henne i Barcelona förra våren: nio från debuten men bara fyra vardera från ”Ultraviolence” och ”Lust for life”.

Att Lana Del Rey bjussar på tidiga hits är givetvis generöst men hon befinner sig just nu där David Bowie var 1976 eller Madonna var 1989. Hon är i sitt livs form och skulle kunna kosta på sig att vara lite mindre publikflörtande. Någon borde också upplysa henne om att ”Young and beautiful”, som hon slarvar bort i ett medley, är den vackraste kärleksballad som skrivits på den här sidan millennieskiftet.

En möjlig förklaring till att hon prioriterar gammalt material är att de senare skivorna är något lugnare. Dessa låtar riskerar att förstöras av Lana Del Reys ökänt skrikiga fans.

När jag såg henne live första gången tyckte jag att de gapiga brudarna med blomsterkrans på huvudet var charmiga. Efter att ha försökt uppfatta den dekadenta pulsen i ”Gods and monsters”, eller den dåsiga sorgen i ”Shades of cool”, samtidigt som unga kvinnor vrålar ”LAAAAANAAAA!” i mitt öra, är jag böjd att hålla med den beundrare som i ett forum beskrev de andra åhörarna som ”jävla odjur”. Hon hade fått en hel konsert förstörd av den skrikande skocken, men vågade inte klaga eftersom en person som gjorde det bakom henne blev misshandlad av tjejer som sa: ”Talk shit, get hit, bitch!”

Jag längtar nästan efter att det ska börja gå dåligt för Lana Del Rey så att hon förlorar sina fans och tvingas spela på mindre ställen där publiken låter musiken tysta mun.