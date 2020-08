Fredrik Strage: Min dotter hotar att slänga mina skivor om jag skaffar Tiktok-konto

”Pappa, ska Donald Trump förbjuda Tiktok?”

”Han säger nog det för att folk ska prata om något annat än den ekonomiska krisen.”

”Om de förbjuder Tiktok i Sverige, får jag sätta mig utanför riksdagen med en 'Skolstrejk för Tiktok'-skylt?”

”Lätt.”

Att den populära appen kanske spionerar åt den kinesiska diktaturen är förstås ett problem. Men jag skulle ha svårt att sköta mitt jobb utan Tiktok som ger mig massor av musiktips. Tyvärr har jag inget eget konto, eftersom min dotter sagt att hon kommer att slänga alla mina skivor om jag ens funderar på att skaffa ett, så jag lyssnar bara i smyg när hon gör sina dansvideor. De 15 sekunder långa klippen saxar de bästa bitarna av nya låtar. Tack vare TikTok har jag upptäckt en ny generation amerikanska rappare som Doja Cat, Megan Thee Stallion, Flo Milli och City Girls. De låter och ser ut som småsystrar till Cardi B och Nicki Minaj: vassa klackar, vassa lösnaglar, vassa rim.

Att följa deras karriärer har, märkligt nog, känts som när jag började lyssna på gangsterrap för 30 år sedan. Då som nu anklagas artisterna för att vara ansvarslösa. På den tiden lyssnade jag på rappare vars skivor försetts med ett varnande ”Parental advisory”–klistermärke. Nu lyssnar jag på rappare som kölhalas i sociala medier om de råkat säga något ”problematiskt”.

Jag får plötsligt nostalgiska kickar från appen som annars mest gör så att jag känner mig som en pensionär

Vänstern har i USA tagit över den kristna högerns roll som popkulturens inkvisitor. Syftet må vara gott men resultatet blir att färre artister följer gangsterrapparen Eazy-E:s gamla programförklaring: ”We try to make music to piss you off. That’s why we say bitch-bitch-bitch-bitch-bitch-bitch-bitch-bitch-bitch. And nigga-nigga-nigga-nigga-nigga-nigga-nigga-nigga-nigga. And fuck you if you don’t like it.”

Den så kallade cancel-kulturen verkar dock inte ha lika mycket makt inom musikbranschen som inom filmvärlden (där folk blir av med jobbet för tio år gamla Twitter-inlägg). Doja Cat nådde USA-listans förstaplats med sin Tiktok-hit ”Say so” trots att hon samarbetat med bannlysta musiker som Chris Brown och Dr Luke samt anklagats för ”internaliserad rasism” på grund av sin gamla låt ”Dindu nuffin” (som hånar offer för polisvåld). Härom året bad hon och Megan Thee Stallion om ursäkt för att som tonåringar ha twittrat ordet ”faggot”.

Kvinnliga rappare granskas hårdare i sociala medier än sina manliga konkurrenter. De förväntas vara lika goda som Beyoncé. Den ständiga kritiken får dem, ironiskt nog, att framstå som mer kontroversiella än snubbarna som kommer undan med fler dumheter. För att det ska gå att dansa till musiken på Tiktok väljer brudarna ofta snabbare beats än de manliga rapparna som mest sluddersjunger om opiater. Låtarna blir ösigare och attityden mer old school.

Om Tupac kom ner från himlen skulle han antagligen inte fatta så mycket av den mesigt autotunade Travis Scott men uppskatta det ettriga flowet hos Tiktok-favoriterna City Girls och Megan Thee Stallion. Den senare samplar Tupacs ”Rather be ya nigga” i sin hit ”BITCH” och har gjort en feministisk version av Eazy-E:s klassiker ”Boyz-n-the-Hood” som hon kallar ”Girls in the hood”. Via en kvinnlig artist introduceras den unga publiken för nittiotalets gangsterrap, som ständigt anklagades för att vara misogyn. Och jag får plötsligt nostalgiska kickar från appen som annars mest gör så att jag känner mig som en pensionär. Tack, Tiktok.

