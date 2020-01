Fredrik Strage: Min gitarrhjälte Robert Johnson gör äntligen comeback

En fil med förvriden industriblues landar i min mejlkorg: baklängesröster, tassande trummor, klingande metalljud (likt de som kommer från den gyllene pusselkuben i ”Hellraiser”-filmerna innan någon blir lemlästad av demoner) och fuzzade febriga strängar. Så fort gitarren dyker upp i låten ”Mex pistols” känner jag igen Robert Johnson. Inte bluespionjären som sägs ha sålt sin själ till djävulen, alltså, utan surfpunkaren från Solna.

Jag får flashbacks till första gången jag såg honom. Han hade svettig Elvis-kalufs, ännu svettigare boxarkropp och en kvadratisk Bo Diddley-gitarr som han hamrade på: CHUGGA-CHUGGA-CHUGGA-SPRAAAK-CHUGGA-CHUGGA-CHUGGA-SPRAAAK. Fram tills den kvällen hade jag tyckt att ordet ”gitarrhjälte” varit löjligt. Nu förstod jag bättre.

Robert Johnson And Punchdrunks, som hans band hette, var på väg att bli stora i mitten av nittiotalet eftersom filmsuccén ”Pulp fiction” hade ökat intresset för instrumental surfrock. På soundtracket hördes Robert Johnsons egna gitarrhjältar: Dick Dale och Link Wray (som Punchdrunks alltid skrev upp på gästlistan till sina konserter, även efter att han dog).

Nollnolltalets vurm för garagerock som The Hives och White Stripes borde ha gett även Punchdrunks en skjuts. De nådde en lite större publik genom att skriva musiken till filmen ”Känd från tv” men lyckades 2005 alienera konservativa rockfans genom att gå in för dubreggae och elektroniskt knaster på albumet ”Taste the whup at Oki Dog”.

Robert Johnson började skriva soundtrack till filmer som bara existerade i hans huvud: sci-fi-rysare från femtiotalet där zombiesmittade strippor och monstret från den svarta lagunen kämpade mot fribrottaren Sputnik Monroe (som Punchdrunks en gång döpte en låt efter). Skivorna fick ett artigt mottagande men nådde allt färre. 2016 sålde Robert Johnson sina gitarrer – en lika sorglig men, milt sagt, mindre uppmärksammad rockhistorisk händelse än Kents nedläggning samma år.

Sedan dess har han ägnat sig åt boxning och jobbet som musikredaktör på Sveriges Radio. Han har också skrivit boken ”Ingen tröstar bananflugor” där han ondgör sig över att genren som han älskar har blivit en synonym för idioti:

”Jag hatar att prata 'rock'. Hatar biografier som glorifierar folk som dricker piss och snortar myror, det vill säga böcker som är 'rock'. Det krävs intelligens för att vara galen. Jag vet exakt vad som är rock’n’roll och det är INTE Ozzy, Lemmy eller Mötley Crue. 'Rock' är karikatyrer. Alla som är 'rock' har ett eget flipperspel. Alla har slängt ut saker från hotellrum och alla beter sig som retards. Rock’n’roll är när man likt Alan Vega skär sig i ansiktet inför tre betalande personer med musik som är tio år före sin tid.”

Min gitarrhjälte fick lust att göra musik igen när han såg den tredje ”Twin Peaks”-säsongen, närmare bestämt det åttonde avsnittet där David Lynch upplöste intrigen med undergångsvisioner. Cantona Gut System, den nya duo som Robert Johnson bildat med Johan Skugge, fräter sönder blues och rock'n'roll på samma sätt. Deras album ”Yoko: The best Beatle” kommer i mars.

För att behålla sin entusiasm tänker Robert Johnson hädanefter vara sparsam med spelningar. I sin bok ger han en gripande bild av en kämpande rock-, förlåt, rock'n'roll-musikers tillvaro:

”Hej då Bluesföreningen i Finspång. Så galet felbokat en onsdag kl 21 i maj, samtidigt som Champions League-finalen. Hej då Motorgården i Enköping utan ström. Hej då, alla musikföreningar som ber och bönar om att vi ska ta mindre pröjs, för att sedan veckan efter vräka pengar över nåt jävla knullo från någon dokusåpa som ska blanda drinkar i baren. Hej då.”

Läs fler krönikor och andra texter av Fredrik Strage