Fredrik Strage: Min pappa mötte det okända i ett mörker utan slut

På söndag fyller du 80, pappa. Det blir ingen fest eftersom du och mamma sitter i karantän. Du är bra på att hantera kriser: lugn, noggrann, logisk och händig. Min lillasyster har ärvt alla de egenskaperna från dig medan mamma och jag är mer virriga och impulsiva. Du är en gotländsk MacGyver. Om huset brann ner skulle du snickra ihop ett nytt på en eftermiddag. En gång gav jag dig överlevnadshandboken ”The zombie survival guide” i födelsedagspresent men insåg att du redan hade alla färdigheter som krävs för att klara zombieapokalypsen. Och du fixar förstås även denna mildare apokalyps där den största utmaningen är att inte kunna träffa nära och kära.

Minns du sommaren 1988 när vi var på Gotland? Sent en kväll satt vi i trädgården utanför din bror Jans stuga i Tofta. Sören, din andra bror, var också där och i skenet från värmeljus berättade ni om er uppväxt i Visby. Bland annat min favorithistoria om när du som 15-åring skulle utforska Lummelundagrottan. Du hade läst ”Underjordens vackra värld”, en bok av speleologen Leander Tell som studerat grottsystemet. Det hade ännu inte öppnats för allmänheten men under ett besök såg du att en sten intill gallret vid öppningen gick att ta loss. Utrustad med pannlampa, ficklampa och tändstickor körde du dit sent en kväll på din moped. Du hade sagt till Jan vad du skulle göra och bett honom att informera er far om du inte kommit hem nästa dag.

Efter att ha tagit dig förbi gallret fortsatte du längs den vattenfyllda huvudkanalen, genom att hoppa på stenar, tills du nådde en trång tunnel som ledde till grottans inre. Leander Tell hade haft svårt att pressa in sig själv där men du var slank och hasade dig 25 meter genom leran tills du nådde en stor sal. Där lade du lamporna på en avsats, eftersom batterisladden trasslat sig, och tände ett stearinljus. Du stod vid randen av en sjö och häpnade när du såg alla stalaktiter och stalagmiter.

”Och då”, sa du med dramatisk röst. ”Slocknade ljuset.” Alla runt bordet i trädgården drog efter andan, även jag som hört historien många gånger förut. Min sexårige kusin Johan kröp upp i pappa Jans famn. Du berättade hur du hade sträckt ut handen för att plocka upp ficklampan, men dina fingrar mötte bara svart tomhet. Utan att tänka på det hade du tagit några steg medan du beundrade grottan, kanske hade du också vänt dig om. Paniken spred sig i din kropp. Skulle du gå vilse och drunkna i den underjordiska sjön? När du sänkte händerna hördes ett rasslande. Tändstickorna låg kvar i din jackficka. Du satte dig på huk, utifall du skulle tappa asken, och tände försiktigt en sticka.

Många år senare skrev du en text om besöket i grottan och avslöjade en detalj som du alltid ändrade när du berättade historien för oss: stearinljuset hade inte slocknat av sig självt, det var du som blåste ut det. Ett plötsligt infall – så olikt dig – för att få se, som du uttryckte det, ”ett mörker utan slut”. Sekunderna innan du blev rädd hade du stått där i den totala svärtan och tänkt att ”Gud måste ha svävat i liknande mörker och ensamhet innan han skapade universum”. Du hade också tänkt på din mor, som dog av en plötslig hjärntumör när du var nio: ”Om hon finns någonstans och vill ta kontakt med mig så kan hon göra det nu.” Du hade väntat på hennes röst men allt var tyst.

Många ljus har slocknat sedan dess, Jan och Johan är inte med oss längre, men du fortsätter brinna. Om livet ibland känns som en mörk grotta lyser du upp allt igen (både med din optimism och genom att montera ljusslingor och reparera lampor). När vi sjunger för dig på söndag kommer vi att vara säkra på att du får leva uti hundrade år.

