Fredrik Strage: Min vän George har det inte så lätt på präktiga Södermalm

Strax före jul går min vän George till doktorn. Han sitter i väntrummet tills en sköterska kommer fram och säger: ”Excuse me, do you have an appointment with the doctor?” ”Yes... eh, det har jag”, svarar George.

Han har känt sig lite trött och ska kolla hjärtat (som opererades för två år sedan) och nu blir han plötsligt ännu tröttare. Det händer varje gång någon tilltalar honom på engelska eftersom han har mörkare hy. När han skaffade nytt pass fick han höra att han pratade ”fantastisk svenska”. Det har gått 44 år sedan han flyttade hit från Sri Lanka, men när någon utgår från att han inte är svensk känner han sig ändå nyanländ – trots att han talar och skriver bättre än svenska infödingar.

Känslan av utanförskap har förstärkts sedan George bosatte sig på Södermalm, ett område som förknippas med progressiva värderingar och medvetna människor som säger ”rasifierad” i stället för ”svart”. Trots det noterar George att han ofta är, som han själv uttrycker det, ”the only nigga up in this bitch”. Stureplan, där han hängde förr, var en mer integrerad plats där George träffade glamourmodeller, förortsgangstrar, stekare och arabiska miljardärer. Alla var välkomna så länge de hade pengar.

Södermalm påminner mer om högstadiet där han var en av fem mörkhyade elever på en skola där det gick nästan 500. George blev populär eftersom han kunde dansa som Michael Jackson – den superstjärna som, tillsammans med Prince och Whitney Houston, gjorde det coolt att vara svart i mitten av åttiotalet.

George kände ett sting av sorg när Michael Jackson mot slutet av åttiotalet började blekna på grund av hudsjukdomen vitiligo och diverse plastikoperationer. Public Enemy och andra black power-rappare var en klen tröst för George som föredrog pop.

Sedan han flyttade till Södermalm har Georges musiksmak blivit mer alternativ och avantgardistisk. Han lyssnar mycket på krautrockbandet Neu! som länge varit något av en accessoar för trendiga innerstadsbor. Han har också upptäckt Brian Enos ambient och Bob Hunds skramliga indie, artister som han förr avfärdade som konstiga. När George blev sjukskriven efter hjärtoperationen började han att odla ett grandiost skägg, baka surdeg och instagramma sin egen halloumisallad med honungsvinägrett – tre väldigt Södermalmska aktiviteter.

Hur mycket den nya miljön påverkat George blir uppenbart när han går till sjukhuset. Doktorn som lyssnar på hans hjärta upptäcker små vita fläckar på huden och skriver genast en remiss till en hudvårdsklinik för att utreda om han har vitiligo.

–Nigga please, jag orkar inte mer, säger George när han ringer mig efteråt. Först beter de sig som rasister i väntrummet och sedan säger de att jag håller på att bli vit!

–De kanske ville göra dig glad? föreslår jag.

George har varit på sjukhus många gånger med allt från gikt och njursten till wiplashskador och avslitna hälsenor. Men jag har aldrig hört honom så irriterad över ett läkarbesked.

–Seriöst... vitiligo?! Varför ska jag få Michael Jacksons sjukdom? Räcker det inte att jag blev ledsen när han fick den?

–Nu är jag inte dermatolog, säger jag. Men det verkar ganska uppenbart att din kropp assimilerar sig till Södermalm. Ju mer du lyssnar på krautrock, instagrammar mat och dricker öl på Debaser, desto blekare blir du.

–Lyssna, du får absolut inte berätta om det här för någon, säger George.

–Inga problem, säger jag. Det här stannar mellan oss.

