Fredrik Strage: Miss Kittin levererade sina porriga poser trots att hon sen länge tröttnat

Jag går förbi konsertaffischen tre gånger utan att reagera. Fållan, en ny scen i Slakthusområdet, har öppningsfest den 29 november och bokar rapparna Linda Pira och Nadia Tehran samt indierockaren The Hanged Man. Kittin, bandet som placerats överst på affischen, är okänt för mig men gissningsvis ett gäng Hello Kitty-stylade queerpunkare.

Fjärde gången jag passerar affischen noterar jag att något står skrivet mellan t:na i Kittin: ”aka Miss Kittin”. Flämt! Det är inget band utan min idol, den franska electroclashdrottningen och techno-dj:n som tydligen har förkortat sitt namn. Jag lyssnade på hennes senaste skiva ”Cosmos” utan att lägga märke till att hon strukit ”Miss”. På en affisch blir det lika förvirrande som om Miss Li eller Missy Elliot skulle radera sina titlar.

Hon kallade sig Kittin i början av sin karriär. Klubbarrangörer lade till ett ”Miss”, utan att fråga, eftersom det var ovanligt med kvinnliga artister. Strax därefter började Caroline Hervé, som hon egentligen heter, att göra musik tillsammans med producenten The Hacker. Inspirerade av åttiotalssynth skrev duon låtar om nattliga excesser. I en text behövde Miss Kittin något som rimmade på ”VIP area” och på grund av hennes franska accent passade ”Frank Sinatra”, som även blev låtens titel.

”Being famous is so nice, suck my dick, lick my ass”, sjunger hon och frågar: ”You know Frank Sinatra? He's dead. Dead. Ha-ha-ha.” Låten spelades in sent 1997 och när en vän upplyste Miss Kittin om att Frank Sinatra var i livet, vilket hon inte trott, kändes låten morbid på samma sätt som LA Styles technohit ”James Brown is dead” som dödförklarade Mr Dynamite redan 1991. Ett halvår senare, när Miss Kittin & The Hackers första ep gavs ut, hade Sinatra avlidit.

Kring millennieskiftet blev ”Frank Sinatra” en av signaturmelodierna för den nya subkultur som kallades electroclash. Miss Kittin blev dess största stjärna jämte Peaches. Fansen ville ha isiga synthar, porriga poser och apatisk sång om missbrukande fotomodeller – vilket Miss Kittin levererade trots att hon börjat tröttna på sin image.

Med tårar i ögonen nämnde hon även att hennes alias gjorde det svårt för henne att hitta en pojkvän: ”Alla ser bara Miss Kittin och killarna blir skrämda för att de tror att jag är en dominatrix.”

På Arvikafestivalen 2002 presenterade hon ”Frank Sinatra” med några ord om att sex och berömmelse var tråkigt, som om hon inte litade på publikens förmåga att snappa upp satiren. Electroclashen häcklade, likt Bret Easton Ellis roman ”Glamorama”, den groteska kändiskulten. I låten ”Madame Hollywood” sjöng Miss Kittin med entonig röst: ”One day I'll become a great big star. You know, like the Big Dipper.”

Även om texten var ironisk, och även om hennes egen stjärnglans inte kunde jämföras med Karlavagnens, mådde hon inget vidare som popidol. 2002 sa hon till den svenska tidningen Sex att skivbolaget pressat henne till att uppträda som ”den mörka sexiga vampen”. Med tårar i ögonen nämnde hon även att hennes alias gjorde det svårt för henne att hitta en pojkvän: ”Alla ser bara Miss Kittin och killarna blir skrämda för att de tror att jag är en dominatrix.”

I fjol svarade Miss Kittin direkt ”Frank Sinatra” när en journalist frågade om den värsta önskning hon brukade få som dj. Hon har samma inställning till sin klassiker som Frank Sinatra hade till sin egen största hit: ”My way”. En gång presenterade han den med orden: ”Jag hatar den här låten. Om du sjungit den i åtta år skulle du också hata den.” En annan gång sa han: ”Nu har det blivit dags för en stunds tortyr. Inte för er men för mig.”

Men han sjöng ändå ”My way”. För det var hans paradnummer. Och Kittin, som hon kallar sig numera, brukar lägga på ”Frank Sinatra” mot slutet så ni behöver förmodligen inte skrika efter den i kväll.

