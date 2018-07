Fredrik Strage: Mitt behov av musikaliskt demoniskt mörker dämpas av högerextremister

I julas fick jag syn på en småbarnspappa som med stor möda försökte lyfta in en gran i sin portuppgång. Jag skyndade mig fram för att hjälpa till. När vi kånkat in granen och önskat varandra god jul sa han plötsligt: ”Marduks 'Frontschwein' ändå. Vilken platta!” Jag nickade och sa: ”Särskilt 'The blond beast'. Med discobeatet!”

Att diskutera black metal mitt i julmyset kändes passande. Genren har länge erbjudit ett fascinerande demoniskt mörker eller, som Erik Danielsson i gruppen Watain en gång uttryckte det, ”en häxkittel i folks vardag”. Black metal ska frossa i ondska och få ämnen lämpar sig bättre för det än nazism. Marduks ”The blond beast” handlar, liksom deras äldre låt ”The hangman of Prague”, om Reinhard Heydrich, ett SS-monster som planerade Kristallnatten och Förintelsen.

Rockband som sjunger om nazism blir oftare anklagade för att själva vara högerextrema än författare, filmare och andra konstnärer som närmar sig temat. Det drabbade Marduk i fjol när en spelning i Oakland ställdes in efter påtryckningar från Antifascistisk aktion. Beskyllningarna kändes lika förhastade som när Slayer fick en naziststämpel efter att ha skrivit Auschwitz-skildringen ”Angel of death” och döpt sin fanclub till Slaytanic Wehrmacht.

Riktiga nazister betraktar inte sin ideologi som ondska. De skriver inte heller låt efter låt om fasansfulla krigsförbrytelser. Nazism är bara attraktiv för black metal-band eftersom den, till skillnad från djävulsdyrkan, fortfarande provocerar. Marduks ledare Morgan Håkansson kommenterar det i boken ”Blod eld död”: ”Om du säger 'jag vill mörda alla kristna' så är det ingen som reagerar. Men skriver du en låt om andra världskriget så går folk i taket.”

Vi som försvarat Marduk genom åren gick inte i taket förrän i våras när tidningen ETC visade att två i bandet beställt klistermärken och flygblad från Nordiska motståndsrörelsen. Jag försökte intala mig själv att medlemmarna kanske bara samlade på nazistprylar (trots att hundratals flygblad och klistermärken knappast går att betrakta som samlarobjekt). Och jag ville verkligen tro Marduk när de i ett uttalande förnekade att deras namn fanns i Nordiska motståndsrörelsens kundregister: ”Ingen medlem i Marduk har beställt något från den aktuella hemsidan eller har haft någon interaktion med organisationen som driver den."

På nya albumet ”Viktoria”har, som släpptes härom veckan, gör Marduk som vanligt blodisande metal om andra världskrigets fasor. De framstår som corpsepaintade inslagsproducenter på History Channel. Vokalisten Mortuus gurglar om invasionen av Normandie, ridande Waffen-SS på östfronten, slaget vid Narva och Werwolf, den gerilla som nazisterna skapade i krigets slutskede. I finalnumret förenas julstämning och terror i en malande visa om hur Waffen-SS-officeren Joachim Peiper leder sina trupper hem efter att ha massakrerat amerikanska krigsfångar och belgiska civila: ”Silent night, holy night. All is calm, all is bright. Kampfgruppe advancing.”

Min entusiasm försvinner dock när jag ser en annons för ”Viktoria” där albumet beskrivs som ”a call to arms”. På vilket sätt är skivan ett stridsrop? Vad vill de strida för? Sin rätt att göra låtar om gamla krigsförbrytare utan att få konserter inställda? Sin rätt att samla nazistiska klistermärken?

Jag tillhör dem som inte tycker att konstnärer har något annat ansvar än att, som slovenska Laibach säger, fortsätta vara oansvariga. Men mitt behov av en ondskefull häxkittel i vardagen dämpas av att det 2018 inte går att öppna en tidning utan att se högerextremister. Marduks musik får mig, sorgligt nog, inte längre att tänka på ett fascinerande demoniskt mörker utan på Nordiska motståndsrörelsens gröna logga.